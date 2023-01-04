Напередодні Арсенал у матчі 19-го туру розписав безгольову нічию з Ньюкаслом. Попри втрату очок "каноніри" залишились на вершині турнірної таблиці АПЛ, зберігаючи відрив від Манчестер Сіті на 8 пунктів. Команда Гвардіоли матиме шанс скоротити відставання у четвер, 5 січня, коли проведе свій поєдинок проти Челсі.

Ефектна гра Зінченка у відеоогляді матчу Арсенал – Ньюкасл

Півзахисник Арсенала Олександр Зінченко, який на звичному для себе високому рівні провів увесь матч, поспішив заспокоїти уболівальників лондонців. "Не той результат, якого ми хотіли, але продовжуємо боротися до самого кінця", – написав українець на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

До слова, зустріч могла завершитись з іншим рахунком, якби суддя призначив два пенальті на користь Арсенала – з критикою арбітражу після матчу виступив головний тренер "канонірів" Мікель Артета.

Ньюкасл обірвав переможну серію Арсенала – Зінченко отримує респект легенди, але дає шанс конкурентам