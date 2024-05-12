Кривбасс и Полесье не смогут завершить сегодня свой поединок 28-го тура УПЛ.

Поединок между Кривбассом и Полесьем начался не в 18:00, а в 19:20 из-за воздушной тревоги в Днепропетровской области. Впрочем, команды сыграли 37 минут, после чего матч прервала очередная сирена.

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Команды планировали доиграть сегодня, однако решили завершить поединок уже завтра. Доигровка поединка Кривбасс – Полесье начнется уже завтра в 13:00.

Добавим, что житомиряне повели в счете благодаря шикарному дальнему выстрелу Танковского – 0:1.

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