Арсенал дома расписал нулевую ничью с Ньюкаслом в рамках 19 тура АПЛ. Отчет о матче и игре Александра Зинченко читайте на "Футбол 24".

Активный Зинченко с респектом Терри и посредственными оценками

Зинченко полностью восстановился после повреждения и во второй раз вышел в стартовом составе Арсенала. Александр очень понравился в матче с Брайтоном. Он существенно прибавил в чтении игры без мяча, чувстве пространства. А также превращается в лидера, который формирует стиль команды.

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"Канониры" сегодня встречались с крепким Ньюкаслом, не уступающим в интенсивности. Ключевое преимущество Арсенала – высший класс игроков. А реализовать его нужно было за счет максимального контроля. Для таких задач с минимизацией хаоса идеально подходит Зинченко.

Арсенал больше разыгрывал слева, а Саша чаще всего встречался с мячом, традиционно смещаясь в центр к Партею. В первом тайме, однако, запомнилась лишь ошибка украинца, когда он обрезал команду неточным пасом. А вот во втором удалось лучше себя проявить.

После перерыва Зинченко заиграл активнее: больше пасовал вперед, чаще искал варианты для обострения. Отдал несколько классных передач, которые прошили плотные линии обороны Ньюкасла. А еще сорвал две контратаки гостей. Украинец попытался сам приложиться к мячу – получилось плохо.

Зинченко настолько классно находил коридоры для передач, что получил похвалу самого Джона Терри. "Насколько же крут Зинченко", – написал в Twitter легендарный защитник Челси. Соцсети переполнены комплиментами для Саши. Многие пишут, что он был лучшим на поле.

Oleksandr Zinchenko's game by numbers vs. Newcastle:



108 touches (most)

89 passes (2nd most)

18 final third entries (most)

6 duels

3 clearances

1 clean sheet



We agree with @JohnTerry26. #NUFC #ARSNEW pic.twitter.com/6JsRYY2Dxw — Sporting News Football Club (@sn_footballclub) January 3, 2023

Александр получил невысокие оценки от статистических порталов: SofaScore – 6.9, WhoSored – 6.3, FotMob – 7. Причина в том, что он проиграл много борьбы (17% выигранных дуэлей) и не собрал удачных действий в защите.

Ньюкасл дает шанс соперникам Арсенала

Арсенал и Ньюкасл – главные положительные сюрпризы этого сезона. Лондонцы лидируют с большим отрывом и не сыпятся, несмотря на все прогнозы. "Сороки" после смены владельцев быстро влились в когорту грандов, хотя и не приглашали звездных игроков или тренеров.

Эдди Хау феноменально работает с командой. У Ньюкасла простые, но эффективные принципы. Высокая интенсивность, хорошая организация работы в обороне, быстрые футболисты, делающие разницу в переходных фазах. Это все мы увидели и сегодня – Арсенал не создал ни одного явного момента.

Гости мощно начали матч благодаря креативу Эдегора и быстрым ногам Саки. Арсенал нанес 5 ударов за первые 7 минут, а затем 12 ударов за следующие 90 минут. Ньюкаслу удалось навязать вязкий футбол. Соперники чаще зарабатывали желтые карточки, чем били по воротам.

Неудивительно, что лучшие шансы возникали благодаря стандартам. Шер и Мартинелли обменялись острыми ударами после угловых. Лишь в конце встречи команды по-настоящему активизировались. Ньюкасл опасно простреливал с фланга Зинченко, а Арсенал заходил в чужую штрафную комбинациями.

Последние минуты подарили скандал, когда Мартинелли пробросил мяч и попал в руку соперника в штрафной, однако судья не назначил пенальти, что разозлило Артету. В итоге Арсенал потерял 5-матчевую победную серию, набрал 44 очка и дал возможность Манчестер Сити приблизиться.

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