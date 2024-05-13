ПСЖ опозорился, испортив прощание Мбаппе, Фонсека залетел в зону Лиги чемпионов, Клермон официально вылетел: Лига 1
Состоялись заключительные матчи 33-го тура Лиги 1. Результаты и обзор игр – в этой новости на "Футбол 24".
Лига 1, 33 тур, Франция
Клермон – Лион – 0:1
Гол: Мангаля, 53
Марсель – Лорьян – 3:1
Голы: Обамеянг, 38, 54 (пен), Жиго, 41 – Менди, 43
Монпелье – Монако – 0:2
Голы: Уаттара, 52, Фофана, 65
Нант – Лилль – 1:2
Голы: Аблин, 54 – Дэвид, 8, 11
ПСЖ – Тулуза – 1:3
Голы: Мбаппе, 8 – Даллинга, 13, Гбоо, 68, Магри, 90+5
Ренн – Ланс – 1:1
Голы: Салах, 82 – Фюльжени, 48
Страсбур – Метц – 2:1
Голы: Эмега, 89, Сантос, 90+1 – Микаутадзе, 54
Монако благодаря победе над Монпелье обеспечил себе участие в групповом этапе Лиги чемпионов. Монегасков уже никто не сможет подвинуть со второй строчки.
Лилль, переиграв Нант, сумел заскочить в зону Лиги чемпионов. Брест имеет также 58 очков и окончательно судьба путевки решится в последнем туре.
Клермон официально вылетел из Лиги 1, проиграв Лиону. А вот "ткачи" могут оформить путевку в Лигу конференций. Они имеют равное количество очков с Лансом. В следующем туре Лиону нужно побеждать Страсбур и ждать ничьи или поражения команды Франка Эса.
ПСЖ неожиданно проиграл Тулузе, испортив прощание Килиана Мбаппе с Парком де Пренс. Для французского нападающего матч на домашнем стадионе стал последним в футболке парижан. Два последних матча ПСЖ проведет на выезде.