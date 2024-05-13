Состоялись заключительные матчи 33-го тура Лиги 1. Результаты и обзор игр – в этой новости на "Футбол 24".

Лига 1, 33 тур, Франция

Клермон – Лион – 0:1

Гол: Мангаля, 53

Марсель – Лорьян – 3:1

Голы: Обамеянг, 38, 54 (пен), Жиго, 41 – Менди, 43

Монпелье – Монако – 0:2

Голы: Уаттара, 52, Фофана, 65

Нант – Лилль – 1:2

Голы: Аблин, 54 – Дэвид, 8, 11

ПСЖ – Тулуза – 1:3

Голы: Мбаппе, 8 – Даллинга, 13, Гбоо, 68, Магри, 90+5

Ренн – Ланс – 1:1

Голы: Салах, 82 – Фюльжени, 48

Страсбур – Метц – 2:1

Голы: Эмега, 89, Сантос, 90+1 – Микаутадзе, 54

Мбаппе, я пишу тобі листа...

Монако благодаря победе над Монпелье обеспечил себе участие в групповом этапе Лиги чемпионов. Монегасков уже никто не сможет подвинуть со второй строчки.

Лилль, переиграв Нант, сумел заскочить в зону Лиги чемпионов. Брест имеет также 58 очков и окончательно судьба путевки решится в последнем туре.

Клермон официально вылетел из Лиги 1, проиграв Лиону. А вот "ткачи" могут оформить путевку в Лигу конференций. Они имеют равное количество очков с Лансом. В следующем туре Лиону нужно побеждать Страсбур и ждать ничьи или поражения команды Франка Эса.

ПСЖ неожиданно проиграл Тулузе, испортив прощание Килиана Мбаппе с Парком де Пренс. Для французского нападающего матч на домашнем стадионе стал последним в футболке парижан. Два последних матча ПСЖ проведет на выезде.