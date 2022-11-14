Исполняющий обязанности наставника харьковчан Эдмар прокомментировал дебютную для себя победу в УПЛ над петровцами (2:1) в матче 13-го тура.

"Был очень трудный матч. Первыми пропустили, но команда продемонстрировала характер, игроки поддерживали друг друга, включили скорость и совсем иначе начали играть.

Дебютная победа тандема Эдмара-Голодюка в видеообзоре матча Металлист 1925 – Ингулец – 2:1

Победить удалось за счет характера. Ребята после пропущенного гола не сникли, сравняли счет и благодаря мастерству мы завоевали три очка.

Оба гола забили после стандартных положений. Мы отдельно не отрабатывали этот компонент, просто говорили, что если идешь на стандарт, надо верить, что сможешь забить. Они поверили и забили. Я рад за них.

Это первая победа нашего тренерского штаба. Это очень приятно, не могу даже точно сформулировать, что сейчас ощущаю. Спасибо команде, они вышли на поле и продемонстрировали желание одержать победу", – цитирует Эдмара официальный сайт харьковчан.

Напомним, после поражения Металлисту 1925 президент Ингульца Александр Поворознюк решил уволить с должности главного тренера Сергея Лавриненко. Интересно, что Эдмар косвенно "причастен" уже ко второй отставке в сезоне – ранее из харьковского клуба был уволен Валерий Кривенцов, которого и заменил экс-хавбек сборной Украины.

Металлист 1925 прервал безвыигрышную серию, одолев Ингулец – дебютная победа для тренерского дуэта Эдмара и Голодюка