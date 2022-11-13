Ингулец официально уволил Лавриненко – вторая отставка сезона открыла тренерский путь для легенды УПЛ
Один из аутсайдеров чемпионата Украины остался без главного тренера. Сергей Лавриненко покидает Ингулец.
Поражение от Металлиста 1925 стало последней каплей для руководства клуба. Вытаскивать Ингулец с предпоследнего места в турнирной таблице будет новый тренер. Сергей Лавриненко ушел в отставку, сообщает официальный сайт петровцев.
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"Хочу искренне поблагодарить за многолетний труд и значительный вклад в развитие ФК Ингулец Сергея Лавриненко. Я ценю и уважаю его как профессионала и просто замечательного человека. Футбол – это всегда эмоции и терпение! Но терпение когда-то заканчивается. Думаю, не только у меня, а и у всех болельщиков клуба, поэтому я принял решение – попрощаться с Сергеем Лавриненко и дать возможность проявить себя новым, перспективным людям.
Все последующие игры командой будет управлять и.о. главного тренера Младен Бартулович. Все детали сообщу в ближайшее время", – заявил президент Ингульца Александр Поворознюк.
Кстати, Сергей Лавриненко возглавил Ингулец летом 2016 года. Под его руководством петровцы вышли в УПЛ и играли в финале Кубка Украины. Эта отставка стала второй в нынешнем сезоне чемпионата Украины. Ранее тренера увольнял Металлист 1925 – Валерий Кривенцов уступил место Эдмару и Олегу Голодюку.
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