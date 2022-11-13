Поражение от Металлиста 1925 стало последней каплей для руководства клуба. Вытаскивать Ингулец с предпоследнего места в турнирной таблице будет новый тренер. Сергей Лавриненко ушел в отставку, сообщает официальный сайт петровцев.

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"Хочу искренне поблагодарить за многолетний труд и значительный вклад в развитие ФК Ингулец Сергея Лавриненко. Я ценю и уважаю его как профессионала и просто замечательного человека. Футбол – это всегда эмоции и терпение! Но терпение когда-то заканчивается. Думаю, не только у меня, а и у всех болельщиков клуба, поэтому я принял решение – попрощаться с Сергеем Лавриненко и дать возможность проявить себя новым, перспективным людям.

Все последующие игры командой будет управлять и.о. главного тренера Младен Бартулович. Все детали сообщу в ближайшее время", – заявил президент Ингульца Александр Поворознюк.

Кстати, Сергей Лавриненко возглавил Ингулец летом 2016 года. Под его руководством петровцы вышли в УПЛ и играли в финале Кубка Украины. Эта отставка стала второй в нынешнем сезоне чемпионата Украины. Ранее тренера увольнял Металлист 1925 – Валерий Кривенцов уступил место Эдмару и Олегу Голодюку.

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