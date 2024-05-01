Бельгийский вратарь порвал крестообразную связку левого колена на тренировке мадридцев в августе 2023 года. В марте игрок перенес операцию на правом колене.

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Тибо Куртуа вернулся в состав Реала и попал в заявку команды на первый полуфинал Лиги чемпионов против Баварии. Несмотря на то, что голкипер сможет еще набрать форму до старта Евро-2024, Доменико Тедеско не будет его вызывать.

"По этому вопросу (вызова Куртуа) уже все сказано. Я не хочу играть в пинг-понг. Мы сосредотачиваемся на игроках, которые находятся в хорошей форме", – цитирует Тедеско AS.

Напомним, что Евро-2024 стартует 14 июня. На групповом этапе Бельгия сыграет с Румынией, Словакией, а также со сборной Украины. Команда Реброва встретится с подопечными Тедеско в третьем туре.

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