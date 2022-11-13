Смена главного тренера не дала харьковчанам ожидаемого результата. Тандем Эдмара и Олега Голодюка к отчетному матчу набрал всего два очка. В общей сложности безвыигрышная серия Металлиста 1925 насчитывала 6 поединков. Ингулец же лишь в предыдущем туре одержал первую победу в нынешнем сезоне.

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Номинальные хозяева действительно активнее начали игру. Что и не удивительно – когда против тебя предпоследняя команда лиги, нужно попытаться принести первые три очка для нового тренерского штаба. Однако открыл счет именно Ингулец. После углового на свои ворота петровцы провели безупречную атаку. Смоляков с левого фланга вырезал классный пас на линию вратарской. Там Козак опередил защитников и переправил мяч в сетку. Металлист 1925 прибавил давления и сумел отыграться еще до перерыва. Очередной угловой стал результативным. После подачи Курило сбросил на дальнюю штангу, где некому было помешать Русину.

Во второй половине у хозяев уже не было такого игрового преимущества. Много борьбы в центре поля – минимум опасных моментов. Можем упомянуть только удар из-за пределов штрафной от Габелка. Неточно. Однако капитан харьковчан записал свое имя в протокол. Артём выполняет все стандарты. Именно после них возникало больше все опасности. Очередную подачу из угла поля от Габи в гол превратил Безуглый. Для защитника это дебютный мяч в составе Металлиста 1925.

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До окончания матча оставалось около 10 минут. Ингульцу нужно было брать инициативу в свои руки, но конструктива подопечным Сергея Лавриненко не хватило. Петровцы сбились на высокие подачи, которые никакой опасности не несли. В конце концов, Металлист 1925 удержал положительный для себя результат, прервав безвыигрышную серию. Это первая победа для Эдмара и Голодюка в тренерской карьере. Ингулец в нынешнем сезоне потерпел уже 6 поражений за 11 матчей.