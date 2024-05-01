Лучшим тренером 26-го тура признан наставник Динамо Александр Шовковский, сообщает официальный сайт УПЛ.

Динамо – Верес: анонс матча УПЛ

49-летний специалист набрал 53% голосов болельщиков в Instagram и 54% в Google Form. Награду же самого полезного игрока получил его подопечный – Владислав Ванат (57% голосов в Instagram и 51,5% в Google Form).

Напомним, "бело-синие" одержали волевую победу над СК Днепр-1 – Ванат спас три очка для киевлян голом на последней минуте.

К слову, Динамо после 26-ти туров идет в турнирной таблице УПЛ на второй строчке – от Шахтера команда Шовковского отстает на 4 очка.

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