Динамо забрало все призы – УПЛ назвала лучших игрока и тренера 26-го тура
Украинская Премьер-лига подвела итоги прошедшего тура.
Лучшим тренером 26-го тура признан наставник Динамо Александр Шовковский, сообщает официальный сайт УПЛ.
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49-летний специалист набрал 53% голосов болельщиков в Instagram и 54% в Google Form. Награду же самого полезного игрока получил его подопечный – Владислав Ванат (57% голосов в Instagram и 51,5% в Google Form).
Напомним, "бело-синие" одержали волевую победу над СК Днепр-1 – Ванат спас три очка для киевлян голом на последней минуте.
К слову, Динамо после 26-ти туров идет в турнирной таблице УПЛ на второй строчке – от Шахтера команда Шовковского отстает на 4 очка.
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