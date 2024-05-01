"Сейчас я не думаю о посторонних вещах. Понятно, что все зависит не только от меня, или не так? Игрок всегда должен хотеть остаться, но в то же время и клуб должен этого хотеть. Сейчас я чувствую это с обеих сторон.

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Я не слишком много думаю о будущем, не в последнюю очередь потому, что этот сезон пока что не на том уровне, на который я надеялся, ни индивидуально, ни коллективно.

Мы все еще можем завершить его победой в Кубке Англии. После этого нас ждет очень важный чемпионат Европы. Поэтому, если говорить откровенно, если мне придется задуматься над тем, чтобы покинуть АПЛ, то только после Евро, потому что ничто не сможет отвлечь меня от финала Кубка Англии и Евро. Сейчас нет ничего важнее этого", – цитирует полузащитника манкунианцев Goal.

Напомним, что Бруну Фернандеш выступает в составе Манчестер Юнайтед с 2020 года. В общем португалец провел за команду 230 матчей во всех турнирах. В активе полузащитника 79 голов и 64 ассиста.

Ранее была информация, что Манчестер Юнайтед рассмотрит предложения по всем игрокам команды, кроме Кобби Майну, Алехандро Гарначо и Расмуса Хёйлунда.

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