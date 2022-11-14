Виконувач обов'язків наставника харків'ян Едмар прокоментував дебютну для себе перемогу в УПЛ над петровцями (2:1) у матчі 13-го туру.

"Був дуже важкий матч. Першими пропустили, але команда продемонструвала характер, гравці підтримували один одного, увімкнули швидкість і зовсім інакше почали грати.

Дебютна перемога тандему Едмара-Голодюка у відеоогляді матчу Металіст 1925 – Інгулець – 2:1

Перемогти вдалось за рахунок характера. Хлопці після пропущеного гола не знітились, зрівняли рахунок та завдяки майстерності ми здобули три очки.

Обидва голи забили після стандартних положень. Ми окремо не відпрацьовували цей компонент, просто казали, що якщо йдеш на стандарт, то треба вірити, що зможеш забити. Вони повірили ы забили. Я радий за них.

Це перша перемога для нашого тренерського штабу. Це дуже приємно, не можу навіть точно сформулювати, що зараз відчуваю. Дякую команді, вони вийшли на поле та продемонстрували бажання здобути перемогу", – цитує Едмара офіційний сайт харків'ян.

Нагадаємо, після поразки Металісту 1925 президент Інгульця Олександр Поворознюк вирішив звільнити з посади головного тренера Сергія Лавриненка. Цікаво, що Едмар опосередковано "долучився" вже до другої відставки в сезоні – раніше з харківського клубу було звільнено Валерія Кривенцова, якого і замінив екс-хавбек збірної України.

Металіст 1925 перервав безвиграшну серію, здолавши Інгулець – дебютна перемога для тренерського дуету Едмара та Голодюка