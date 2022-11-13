Металлист 1925 обыграл Ингулец (2:1) в рамках 13-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Тренерский тандем Эдмара и Олега Голодюка к отчетному матчу набрал всего два очка. Поединок с предпоследней командой лиги был хорошим шансом изменить ситуацию, чем харьковчане воспользовались.

Металлист 1925 прервал безвыигрышную серию, одолев Ингулец – дебютная победа для тренерского дуэта Эдмара и Голодюка

Металлист 1925 не доминировал над соперником, но значительно лучше разыгрывал стандарты. Это и стало решающим. Подопечные Эдмара прервали безвыигрышную серию и поднялись на 10 место в турнирной таблице УПЛ.