Дебютная победа тандема Эдмара-Голодюка в видеообзоре матча Металлист 1925 – Ингулец – 2:1
19:15 - Читати українською
Металлист 1925 обыграл Ингулец (2:1) в рамках 13-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
завершено
40’ Ростислав Русин
79’ Никита Безуглый
Александр Козак 25’
25’ Александр Козак
40’ Ростислав Русин
79’ Никита Безуглый
Тренерский тандем Эдмара и Олега Голодюка к отчетному матчу набрал всего два очка. Поединок с предпоследней командой лиги был хорошим шансом изменить ситуацию, чем харьковчане воспользовались.
Металлист 1925 прервал безвыигрышную серию, одолев Ингулец – дебютная победа для тренерского дуэта Эдмара и Голодюка
Металлист 1925 не доминировал над соперником, но значительно лучше разыгрывал стандарты. Это и стало решающим. Подопечные Эдмара прервали безвыигрышную серию и поднялись на 10 место в турнирной таблице УПЛ.
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