Полузащитник АЭКа и сборной Польши Гжегож Крыховяк рассказал, как и почему покидал российский Краснодар после начала войны в Украине.

"Это было тяжелое, но очевидное решение. С началом войны я внимательно следил за происходящим в соседней стране. Последствия войны для всего мира, особенно для Украины, есть и будут огромными. Там гибнут обычные люди, дети. На это сложно смотреть, сердце разрывается, я не мог поступить иначе, поэтому ушел.

Криховяк стал одноклубником украинца в Европе – он подстрекал легионеров устроить демарш из российского клуба

Был ли это личный протест? Не хочу так называть. Я внутри ощущал, что это просто нужно. С полным пониманием последствий, которые могут свалиться на меня. Это было мое моральное личное решение.

Я возглавил демарш легионеров из Краснодара ? Это неправда. Эта информация была создана в СМИ, чтобы осветить меня в отрицательном свете. Я никогда никого не уговаривал уйти, не возглавлял ни одного восстания. Каждый отвечал сам за себя. Большинство игроков быстро решили приостановить свои контракты и покинуть клуб.

Пришлось думать, что делать, чтобы нормально продлить сезон. Поэтому я уехал из Краснодара на несколько дней позже, чем большинство легионеров. Наш тренер Даниэль Фарке первым расторг контракт и, по сути, подал пример другим. Я не беру на себя ответственность за восстание. В этой сложной ситуации я отвечал за себя", – цитирует Крыховяка meczyki .