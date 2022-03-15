АЕК подписал с 32-летним футболистом контракт до конца нынешнего сезона, сообщает пресс-служба "орлов". Одноклубником поляка будет наш Евгений Шахов.

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Заметим, что именно Гжегож Крыховяк организовал бегство легионеров из российского Краснодара. Позже ФИФА приняла решение разрешить футболистам переходить в новые команды вне трансферного окна.

Напомним, 24 февраля Путин начал необъявленную захватническую войну в Украине. Уже больше трех недель оккупационные войска убивают невинных украинцев и разрушают наши города. Однако ВСУ и подразделения территориальной обороны успешно сопротивляются агрессору, а мир налагает санкции на Россию.

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