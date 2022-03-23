Півзахисник АЕКа та збірної Польщі Гжегож Крихов'як розповів, як і чому покидав російський Краснодар після початку війни в Україні.

"Це було важке, але очевидне рішення. З початком війни я уважно стежив за тим, що відбувалось у сусідній країні. Наслідки війни для всього світу, особливо для України, є і будуть величезними. Там гинуть звичайні люди, діти. На це складно дивитись, серце розривається. Я не міг вчинити інакше, тому пішов.

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Чи це був особистий протест? Не хочу це так називати. Я всередині відчував, що це просто необхідно. З повним розумінням наслідків, які можуть звалитись на мене. Це було моє моральне особисте рішення.

Я очолив демарш легіонерів з Краснодара? Це неправда. Ця інформація була створена в ЗМІ, щоб висвітлити мене в негативному світлі. Я ніколи нікого не вмовляв піти, не очолював жодного повстання. Кожен відповідав сам за себе. Більшість із гравців швидко вирішили призупинити свої контракти та покинути клуб.

Довелося думати, що робити, щоби нормально продовжити сезон. Тому я виїхав із Краснодара на кілька днів пізніше, ніж більшість легіонерів. Наш тренер Даніель Фарке першим розірвав контракт і, по суті, подав приклад іншим. Я не беру на себе відповідальність за повстання. У цій складній ситуації я відповідав за себе", – цитує Крихов'яка meczyki.

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