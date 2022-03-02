Контракты с немецким специалистом и его ассистентами были разорваны по обоюдному согласию сторон, сообщает пресс-служба Краснодара.

Россия напала на Украину: Дзюба иронизирует над смертями мирных украинцев, Луческу спрогнозировал развязку войны (LIVE)

Конечно, российский клуб никак не связывает это с войной путинского режима в Украине. Заметим, что Фарке только в середине января возглавил Краснодар и не успел провести ни одного официального матча. Накануне Маркус Гисдоль прекратил сотрудничество с Локомотивом, открыто заявив о нападении России на Украину.

Напомним, утром 24 февраля Россия начала полномасштабную войну против Украины. Оккупанты разрушают наши города и села, убивают военных и гражданских. Однако ВСУ дает достойный отпор врагу, а другие страны вводят жесткие санкции против агрессора. Как следствие, российские захватнические планы проваливаются.

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