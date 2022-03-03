Легионеры Краснодара обратились с требованием прекратить сотрудничество. Клуб приостановил действие контрактов, футболисты уже покинули Россию.

Сборная России вынуждена сыграть матч в марте – список возможных соперников вызывает смех

Ранее сообщалось, что организатором массового демарша из страны-агрессорки стал один из лидеров сборной Польши Гжегож Криховьяк. К нему присоединились Вандерсон Масиэл, Кайо, Эрик Ботхейм, Кристиан Рамирес, Джуниор Алонсо, Джон Кордоба, Виктор Классон и Реми Кабелла.

Напомним, после начала войны в Украине Россия и ее футбол подверглись серьезным санкциям. Отобрано право на финал ЛЧ, клубы и сборные отстранены от международных матчей, тренеры с игроками убегают из страны-агрессора, а российские олигархи потеряли миллиарды долларов.

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