"После первой игры, которая закончилась со счетом 3:0 в нашу пользу, у нас есть определенное преимущество и мы находимся в более выгодной позиции. Но мы уважаем соперника и мы хотим это преимущество сохранить и улучшить. У нас будет такой же настрой, как и на первую игру, несмотря на преимущество в счете. Хочу отметить, что СК Днепр-1 – это замечательная команда, в которой много сильных индивидуально игроков.

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Они будут играть при домашней атмосфере и посмотрим, как это будет. Наша цель – пройти как можно дальше и обеспечить себе место в групповом раунде Лиги Европы. Чего ждать от СК Днепр-1? СК Днепр-1 – это сильная команда, и они стремятся доказать то, что первая игра была ошибочной, и планируют отомстить за этот досадный для них результат. Они сделали разбор матча, возможно выпустят других игроков в стартовом составе, и надо отметить, что у них сильный подбор исполнителей.

СК Днепр-1 до этого на равных играл с Панатинаикосом, который накануне победил Марсель, и это еще раз доказывает качество команды. Мы с ними тоже сыграли, и представляем, что может представлять собой наш соперник. Для нас главное сохранить тот гандикап, что у нас есть Возможно, мы перестроимся под более защитный вариант игры, чтобы сохранить результат", – приводит слова Трпишовски официальный сайт СК Днепр-1.

Напомним, что в первом поединке Славия разбила днепрян со счетом 3:0. Ответный матч состоится уже сегодня, начало в 21:00.

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