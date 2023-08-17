СК Днепр-1 в противостоянии со Славией является очевидным андердогом. Поражение в Праге никого бы не удивило – команда Индржиха Трпишовски хоть и слабее Панатинаикоса по именам, но гораздо интереснее в плане командной работы. В частности, чехи значительно интенсивнее в работе без мяча, что компенсирует простоту в позиционном наступлении.

Славия работает через быстрые фланговые (контр)выпады, в основном завершающиеся кроссами. Фулбеки регулярно идут вперед – они перегружают фланги, забегают за спины, комбинируют с нападающими и заполняют зоны завершения. Благодаря своей интенсивности в борьбе и прессингу они быстро выигрывают подборы после подач и прострелов, быстро перезагружая атаку.

По всем цифрам украинский коллектив уступает подопечным Индржиха Трпишовски, а за неделю до первой встречи СК Днепр-1 еще и остался без Довбика. Прямо перед матчем на "Эден Арене" приболел Пихаленок, поэтому поражение не должно было бы удивлять – и даже разгром можно было бы понять. "Желто-черные" в итоге и получили разгром, однако даже при таких поблажках шокировали уровнем своего футбола.

Собственно, футбола там и не было. Как и тактики. Подопечные Александра Кучера просто не понимали, что делать на поле. Две трети владений СК Днепра-1 завершались на собственной половине, а первый удар по воротам команда нанесла аж на 85-й минуте – выстрела же из пределов штрафной пришлось ждать еще дольше. Не менее ужасно "желто-черные" выглядели и без мяча.

Даже оставшись в большинстве на целых полчаса и выпустив Пихаленка, "спортклубовцы" ничего не создали. Более того – Славия продолжила доминировать и вдесятером, забила третий гол и имела несколько возможностей для четвертого. В итоге, домой СК Днепр-1 приехал со счетом 0:3, после которого шансы на проход в плей-офф ЛЕ остаются только на бумаге.

Эксперты и болельщики отчаянно искали крайних. Справедливо, что больше всего досталось Александру Кучеру, ведь по тактическим и кадровым решениям вопросов очень много – впрочем, списывать все проблемы на коуча неправильно. В Праге хватало эпизодов, где футболисты сами топтались на месте, имея кучу пространства впереди.

Причем в УПЛ ничего не меняется ни до, ни после еврокубков. "Спортклубовцам" тяжело даже с Минаем и Полесьем, не говоря уже о Славии – игры нет даже при наличии Пихалёнка на поле. К этому следует добавить усталость от постоянных выездов (они действительно истощают) и проблемы с тонусом лидеров. Вот такой он, нынешний СК Днепр-1.

Кадровая ситуация

Травмированные: Мирошниченко (под вопросом), Третьяков, Волынец

Дисквалифицированные: Огбу (Славия)

Ориентировочные составы на матч СК Днепр-1 – Славия Прага

СК Днепр-1: Кинарейкин – Адамюк, Сарапий, Сваток, Кравец – Бабенко, Бланко – Леднев, Пихаленок, Рубчинский – Гуцуляк

Славия Прага: Коларж – Масопуст, Влчек, Голеш, Провод – Зафейрис, Дорли – Шранц, Лингр, Юречка – Ван Бурен

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

В таких случаях принято говорить о шансах на камбэк, о необходимости раннего гола и правильного настроя. Было бы правильным вспомнить матч против Панатинаикоса в Афинах, когда СК Днепр-1 едва не отыгрался с суммарных 0:3 – правда, о двух пропущенных голах и полном преимуществе греков в качестве работы с мячом забыть невозможно.

А это был гораздо более мощный СК Днепр-1, с Довбиком. Сейчас же надо быть объективным – шансов на Лигу Европы у подопечных Александра Кучера нет. Можно было бы надеяться на простую победу без надежд на проход, ведь Славия не имеет особой мотивации, однако с нынешним футболом "желто-черных" даже в такой результат не верится. В лучшем случае "спортклубовцам" светит ничья.