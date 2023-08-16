"Первый матч для нас получился не очень хорошим и по рисунку игры, и по результату, но завтра нам нечего терять, а мы можем только найти. В первую очередь это наше желание не проиграть борьбу и показать характер, чтобы отношение к нам было положительным.

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Все матчи для нас важны: и в еврокубках, и в чемпионате. Мы всегда настраиваемся на каждый матч. Это, конечно, нам тяжело дается, где-то мы делаем ротацию, чтобы ребята и отдыхали, потому что, когда футболисты играют со свежей головой, то это намного лучше", – приводит слова Кучера официальный сайт СК Днепр-1.

Добавим, что матч СК Днепр-1 – Славия состоится уже завтра, 17 августа, начало в 21:00. В первой встрече украинская команда была разгромлена со счетом 0:3.

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