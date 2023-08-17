"Після першої гри, яка закінчилася з рахунком 3:0 на нашу користь, у нас є певна перевага і ми перебуваємо у більш вигідній позиції. Але ми поважаємо суперника і ми хочемо цю перевагу зберегти і покращити. У нас буде такий же настрій, як і на першу гру, попри перевагу у рахунку. Хочу зазначити, що СК Дніпро-1 – це чудова команда, в якій багато сильних індивідуально гравців.

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Вони будуть грати при домашній атмосфері і подивимося, як це буде. Наша ціль – пройти як можна далі і забезпечити собі місце у груповому раунді Ліги Європи. Чого чекати від СК Дніпро-1? СК Дніпро-1 – це сильна команда, і вони прагнуть довести те, що перша гра була помилковою, і планують помститися за цей прикрий для них результат. Вони зробили розбір матчу, можливо випустять інших гравців у стартовому складі, і треба зазначити, що у них сильний підбір виконавців.

СК Дніпро-1 до цього на рівних грав з Панатінаїкосом, який напередодні переміг Марсель, і це ще раз доводить якість команди. Ми з ними теж зіграли, і уявляємо, що може являти собою наш суперник. Для нас головне зберегти той гандикап, що у нас є Можливо, ми перебудуємося під більш захисний варіант гри, щоб зберегти результат", – наводить слова Трпішовскі офіційний сайт СК Дніпро-1.

Нагадаємо, що в першому поєдинку Славія розбила дніпрян з рахунком 3:0. Матч-відповідь відбудеться вже сьогодні, початок о 21:00.

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