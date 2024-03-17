Главный тренер ковалевцев Ярослав Вишняк заявил, что у него есть кем заменить Кирилла Фесюна в случае ухода вратаря из команды.

“Думаю, если появляются слухи об интересе Шахтера к Фесюну, то заинтересованность точно есть.

"Оцениваем Фесюна дороже": в Колосе опровергли наличие у голкипера клаусулы в 3 млн евро

Замена Фесюну? У нас работает один из лучших, если не лучший, специалист в Украине по работе с вратарями – Вячеслав Кернозенко. Я ему полностью доверяю в вопросе вратарей.

Если состоится трансфер Кирилла, то у нас есть вратари, которые могут его достойно заменить. Считаю, Фесюн заслуживает пойти на повышение", – цитирует Вишняка официальный сайт Кривбасса.

Напомним, ранее сообщалось, что на фоне интереса клубов из АПЛ и Бундеслиги Шахтер решил активировать клаусулу в размере 3 млн евро и обеспечил себе трансфер. Фесюн якобы даже прошел медосмотр для дончан. Однако, сам голкипер открестился от возможного перехода, а спортивный директор "хлеборобов" Виталий Лисицкий опроверг наличие у вратаря клаусулы заявив, что клуб оценивает его значительно дороже.

Кривбасс на последних секундах выстрадал победу над Колосом – стараний Фесюна оказалось недостаточно