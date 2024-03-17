Головний тренер ковалівців Ярослав Вишняк заявив, що має ким замінити Кіріла Фесюна у разі його відходу з команди.

"Думаю, якщо з'являються чутки про інтерес Шахтаря до Фесюна, то зацікавленість точно є.

"Оцінюємо Фесюна дорожче": у Колосі спростували наявність у голкіпера клаусули у 3 млн євро

Заміна Фесюну? У нас працює один з найкращих, якщо не найкращий, спеціаліст в Україні по роботі з воротарями – В'ячеслав Кернозенко. Я йому повністю довіряю у питанні воротарів.

Якщо відбудеться трансфер Кіріла, то у нас є воротарі, які можуть його гідно замінити. Вважаю, Фесюн заслуговує піти на підвищення", – цитує Вишняка офіційний сайт Кривбаса.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на фоні інтересу клубів з АПЛ і Бундесліги Шахтар вирішив активувати клаусулу в розмірі 3 млн євро і забезпечив собі трансфер. Фесюн буцімто навіть пройшов медогляд для донеччан. Однак, сам голкіпер відхрестився від можливого переходу, а спортивний директор "хліборобів" Віталій Лисицький спростував наявність у воротаря клаусули заявивши, що клуб оцінює його значно дорожче.

Кривбас на останніх секундах вистраждав перемогу над Колосом – старань Фесюна виявилося недостатньо