"Оцениваем Фесюна дороже": в Колосе опровергли наличие у голкипера клаусулы в 3 млн евро
Спортивный директор "хлеборобов" Виталий Лисицкий прокомментировал слухи о переговорах с Шахтером по трансферу Кирилла Фесюна.
“По состоянию на сегодня Кирилл Фесюн – футболист Колоса. Ничего больше я вам сказать не могу.
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Идут ли переговоры с Шахтером? А что такое переговоры? Я думаю, что Кирилл сейчас очень хорошо себя показывает, поэтому, в общем, есть спрос на него, есть конкретные клубы, которые могут или хотят обращаться к нам, по его трансферу.
Клаусула в 3 миллиона? Это слухи. Могу сказать, что в контракте Фесюна клаусулы в 3 миллиона долларов или евро нет. Мы оцениваем его дороже. Я знаю как он работает, что он умеет. Думаю, что, возможно, он будет стоить гораздо дороже. Так бы хотелось мне и нашему клубу", – сказал Лисицкий в комментарии УПЛ ТВ.
Напомним, ранее сообщалось, что на фоне интереса клубов из АПЛ и Бундеслиги Шахтер решил активировать клаусулу в размере 3 млн евро и забезепчив себе трансфер. Фесюн якобы даже прошел медосмотр для дончан.
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