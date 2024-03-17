“По состоянию на сегодня Кирилл Фесюн – футболист Колоса. Ничего больше я вам сказать не могу.

Шахтер согласовал трансфер ценного голкипера, которого хотели клубы АПЛ – он уже прошел медосмотр

Идут ли переговоры с Шахтером? А что такое переговоры? Я думаю, что Кирилл сейчас очень хорошо себя показывает, поэтому, в общем, есть спрос на него, есть конкретные клубы, которые могут или хотят обращаться к нам, по его трансферу.

Клаусула в 3 миллиона? Это слухи. Могу сказать, что в контракте Фесюна клаусулы в 3 миллиона долларов или евро нет. Мы оцениваем его дороже. Я знаю как он работает, что он умеет. Думаю, что, возможно, он будет стоить гораздо дороже. Так бы хотелось мне и нашему клубу", – сказал Лисицкий в комментарии УПЛ ТВ.

Напомним, ранее сообщалось, что на фоне интереса клубов из АПЛ и Бундеслиги Шахтер решил активировать клаусулу в размере 3 млн евро и забезепчив себе трансфер. Фесюн якобы даже прошел медосмотр для дончан.

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