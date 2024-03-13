"Вы что, издеваетесь?": топ-голкипер УПЛ резко отреагировал на слухи о переходе в Шахтер
Вратарь Колоса Кирилл Фесюн не хочет наперед обсуждать свой возможный трансфер в Шахтер.
Журналист Владимир Зверов сообщил, что 21-летний кипер уже прошел предварительное медицинское обследование и летом станет игроком "горняков". Шахтер якобы не пожалел выплатить клаусулу Фесюна на 3 млн евро, чтобы опередить других претендентов (назывались даже клубы АПЛ). Впрочем, сам Кирилл прохладно воспринимает эти слухи.
Шахтер согласовал трансфер дорогого голкипера, которого хотели клубы АПЛ – он уже прошел медосмотр
– Можете подтвердить информацию, что вы уже прошли медобследование в Шахтере, а клубы договорились о вашем переходе летом?
– Я игрок футбольного клуба Колос Ковалевка.
– То есть отрицаете?
– Вы что, издеваетесь? Откройте сайт УПЛ и все увидите, – отрезал Фесюн на запрос Tribuna.
В текущем сезоне молодой вратарь провел за Колос 19 матчей, 10 "сухих" и пропустил 14 голов (наименьший показатель в УПЛ). Его контракт с ковалевцами действует до 30 июня 2026 года. За молодежную сборную Украины Фесюн сыграл 7 матчей.
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