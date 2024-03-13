Журналист Владимир Зверов сообщил, что 21-летний кипер уже прошел предварительное медицинское обследование и летом станет игроком "горняков". Шахтер якобы не пожалел выплатить клаусулу Фесюна на 3 млн евро, чтобы опередить других претендентов (назывались даже клубы АПЛ). Впрочем, сам Кирилл прохладно воспринимает эти слухи.

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– Можете подтвердить информацию, что вы уже прошли медобследование в Шахтере, а клубы договорились о вашем переходе летом?

– Я игрок футбольного клуба Колос Ковалевка.

– То есть отрицаете?

– Вы что, издеваетесь? Откройте сайт УПЛ и все увидите, – отрезал Фесюн на запрос Tribuna.

В текущем сезоне молодой вратарь провел за Колос 19 матчей, 10 "сухих" и пропустил 14 голов (наименьший показатель в УПЛ). Его контракт с ковалевцами действует до 30 июня 2026 года. За молодежную сборную Украины Фесюн сыграл 7 матчей.

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