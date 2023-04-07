"Я так смотрю наших два знаменитых киприота хорошо помогают Омонии. Беседин не вышел, Безус вышел на замену и умудрился две желтых получить за 12 минут. Просто замечательно помогают", – отметил Леоненко на своем Telegram-канале.

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Заметим, что речь идет о матче Омонии в Кубке Кипра против Пафоса, в котором Беседин так и не сыграл, а Безус вышел на поле на 70 минуте, а уже на 82-й получил вторую желтую и оставил команду в меньшинстве.

Добавим, что Беседин наконец-то забил – произошло это 2 апреля в матче чемпионата против Пафоса, а всего Артем сыграл в 9 матчах. Безус в целом сыграл в 30 играх этого сезона, записав в свой актив 4 гола и 4 ассиста.

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