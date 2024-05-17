Экс-защитник сборной Украины Сергей Кривцов получает за океаном небольшие по сравнению с другими звездами деньги.

Ассоциация игроков МЛС на своем сайте опубликовала уровень зарплат, которые получают футболисты за океаном.

Ребров назвал три основных компонента успеха в футболе: "Даже если у тебя есть деньги, создать команду очень трудно"

Для примера, уругвайский форвард Интера Майами Луис Суарес зарабатывает 1,5 млн долларов в год. Никаких гарантированных бонусов у него нет. Его экс-одноклубник по Барселоне Жорди Альба кладет в карман 1,25 млн, но имеет годовую гарантированную компенсацию (сумма с учетом премий и отчислений агентам) в размере 1,5 млн долларов.

Украинский защитник Сергей Кривцов получает за год 750 тысяч долларов (с компенсацией 809 тысяч).

В свою очередь их партнер Лионель Месси является самым высокооплачиваемым игроком МЛС. Зарплата аргентинского форварда составляет 12 млн долларов. Он также имеет гарантированную компенсацию, которая равна 20 446 667 долларов.

Напомним, Интер Майами после 14-ти туров лидирует в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 28 очков.

Интер Майами оформил эффектный камбэк с одним из аутсайдеров после 0:2 – Кривцов неудачно вернулся после травмы