Наши легионеры попадают на первые полосы газет, но не всегда из-за футбольных достижений.

Михаил Мудрик двумя промахами похоронил Челси в матче против Астон Виллы, а на следующий день уволили Грэма Поттера. Фанаты "синих" скорее благодарят вингера за такую случайную услугу.

Александр Зинченко поделился забавной историей о предложении Владе. Артём Милевский также захотел отличиться, опубликовав агрессивное заявление в сторону россиян. Макаренко наказал граждан страны-оккупанта по-футбольному, а Беседин наконец забил, да еще как! Об этих и других свершениях наших игроков смотрите в очередном выпуске на YouTube-канале "Футбол 24".

Что не так со статистикой Зинченко, взлеты и падения украинца – Арсенал крут, но рискует отдать золото АПЛ