Омония встречалась с Пафосом в первом поединке полуфинала Кубка Кипра. В матче принял участие один украинец.

Полуфинал Кубка Кипра, первый матч

Пафос – Омония – 1:1

Голы: Жайру, 90+2 – Лоизу, 5

Удаление: Безус, 82 (вторая желтая, Омония)

Артем Беседин 2 апреля отметился дебютным голом за Омонию, но на кубковую дуэль остался вне заявки. Шанс проявить себя получил только Роман Безус.

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Какулис забил уже на 3 минуте, но гол отменили из-за офсайда. Через несколько мгновений Лоизу вывел гостей вперед. Безус на 70 минуте заменил автора гола. Отличиться результативными действиями ему не было суждено. Экс-игрок Динамо заработал две желтые и ушел с поля через 12 минут.

Пафос воспользовался многочисленным большинством и вырвал ничью уже в добавленное арбитром время. Ответный матч запланирован аж на 26 апреля.

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