"Когда ваша изначальная цель на сезон значительно перевыполнена, и находитесь в хорошей динамике, вы сохраняете очки, много выигрываете и не попадаете в плохую полосу, как это было у нас.

Незасчитанный гол Яремчука в видеообзоре матча Реал Сосьедад – Валенсия

И когда ты встречаешься со своими прямыми конкурентами, такими как Бетис или Реал Сосьедад на этом этапе сезона, ты должен быть в состоянии конкурировать с ними и побеждать их. Мы проиграли не любой команде, мы проиграли великой команде. Но мы не очень хорошо начали игру. Во втором тайме у нас был ответ, но нам не хватало удара. Слишком много наказаний в таких играх, как сегодня, и в других играх, которые нам нужно было выигрывать, мы этого не делали.

Цель, которую мы поставили перед собой, заключалась в том, чтобы улучшить результаты прошлого сезона, потому что нельзя забывать, насколько плохо мы играли. В этом сезоне мы достигли цели раньше, и на этом пути мы построили что-то другое, с молодыми ребятами. Те из нас, кто знает и имеет амбиции относительно Валенсии, хотят, чтобы Валенсия была в верхней половине таблицы, но это будет зависеть от бюджета и от того, о чем мы говорим.

Я могу хотеть Ferrari, но если мне придется ездить на Skoda... Экономические различия создают разницу, мы находимся на сложном пути жизни. Посмотрим, что произойдет в следующем сезоне. Мы не можем хотеть чего-то, не имея возможности это сделать. И попробовать с теми инструментами, которые у нас есть, посмотреть, что мы можем сделать. Нам удалось что-то построить с ребятами.

Я хотел бы выиграть сегодня. Но когда у нас были моменты, мы не попали в цель – у нас был лучший шанс в игре. То же самое случилось с Романом (Яремчуком), когда у него был явный шанс. В этом и есть разница в футболе. У них навес на дальнюю стойку, Кубо забил. Второй тайм команды и то, что мы видели на протяжении сезона, я могу идентифицировать с ней. Логично, что мы хотим большего, но я счастлив.



Что мы можем взять положительного из этого, так это то, что мы играем в такой тип игры, против больших команд и на больших аренах. Это помогает набраться опыта. Потом это поможет вам победить их. Мы выкладывались на полную в каждой игре, но не смогли достичь того результата, который был бы лучшим", – цитирует Бараху AS.

Напомним, Валенсия сейчас находится на девятой строчке с 48 баллами. От зоны еврокубков команда Яремчука отстает на восемь очков.

Реал Сосьедад обыграл Валенсию и снова рвется в еврокубки – гол Яремчука не засчитали