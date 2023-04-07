"Я так дивлюся, наші два знамениті кіпріоти добре допомагають Омонії. Бесєдін не вийшов, Безус вийшов на заміну і примудрився дві жовтих отримати за 12 хвилин. Просто чудово допомагають", – зазначив Леоненко на своєму Telegram-каналі.

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Зауважимо, що йдеться про матч Омонії в Кубку Кіпру проти Пафоса, в якому Бєсєдін так і не зіграв, а Безус вийшов на поле на 70 хвилині, а вже на 82-й отримав другу жовту і залишив команду в меншості.

Нещодавно Бєсєдін нарешті забив – сталось це 2 квітня в матчі чемпіонату проти Пафоса, а загалом Артем зіграв у 9 матчах. Безус взяв участь у 30 іграх цього сезону, записавши до свого активу 4 голи та 4 асисти.

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