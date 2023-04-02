Форвард Омонии Артем Беседин наконец прервал свою длительную безголевую серию, забив в ворота Пафоса в матче чемпионата Кипра.

Первая половина игры между Омонией и Пафосом прошла без забитых мячей, а вот после перерыва Беседин пушечным ударом открыл счет во встрече.

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Артем получил мяч метрах в 30 от ворот соперника и довольно неуклюже разворачивался. Форвард вместо поиска партнеров пасом решил пробить – голкипер зацепил мяч рукой, но не смог остановить выстрел.

В общем, в текущем сезоне Беседин сыграл в 28 матчах сначала за Динамо, а затем за Омонию, но в его активе было лишь 2 результативные передачи до сегодняшней встречи.

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