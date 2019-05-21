Наші за кордоном. Українська краса на Кіпрі, ударний дует в Туреччині, трофеї Довбика, Зінченка і Маліновського

"Футбол 24" розповідає, як проявили себе українські легіонери у європейських першостях за минулий тиждень.
У половині європейських чемпіонатів відбулися вирішальні тури. Тому сліз протягом цих днів вистачало – дехто був розчулений від радості, а комусь довелося сумувати через виліт своєї команди. Черговий трофей в Англії здобув Олександр Зінченко. В Бельгії чемпіоном став Руслан Маліновський. Кубок Данії виграв Артем Довбик, а перемогу в другому кіпрському дивізіоні святкував Ігор Худоб’як.
Проміжних успіхів також було багато: в Туреччині видали результативний матч Кравець та Кучер, Есеола потішив у Казахстані, в Білорусі традиційно запалювали Васильєв, Мишенко і Квашук. А ще українці відзначилися чималою порцією асистів: Олійник віддав гольову передачу у Фінляндії, Яремчук в Бельгії, а в Литві дует наших земляків зійшовся в очному протистоянні. Не можемо проігнорувати вихід українських збірників у Прімері, а також поспівчувати Олександру Азацькому, який оформив автогол в Грузії.
Англія
Олександр Зінченко здобув черговий трофей! Цього разу Манчестер Сіті виграв Кубок Англії, перемігши Уотфорд (6:0). В активі українця усі 90 хвилин.
Іспанія
Андрій Лунін та Василь Кравець з’явилися у старті Леганеса на матч з Уескою (1:2) і загалом непогано проявили себе. Усі три голи записав на свій рахунок гравець Уески Мартін Мантовані. Аргентинець спочатку забив у власні ворота, а потім двічі засмутив Луніна після стандартів. Безпосередньої вини українського кіпера у пропущених голах немає. Кравець відіграв 81 хвилину і пішов з поля ще при нічийному рахунку.
Лунін – найкращий гравець матчу, Кравець отримав хороші оцінки – успіхи українців у останньому турі Прімери
Орест Лебеденко вперше потрапив у заявку Луго. Вихованець Карпат на поле так і не вийшов, а його команда перемогла Депортіво (1:0).
Роман Зозуля та його Альбасете приймали Гранаду, свого безпосереднього конкурента за вихід в Прімеру. Пізній понеділковий матч був дуже напруженим, нервовим і не особливо видовищним. Роман провів на полі усі 90 хвилин, отримав сумнівну жовту картку, традиційно мав кілька нагод для взяття воріт, проте єдиний гол в матчі забили суперники Альбасете.
Зозуля став гравцем матчу в Альбасете, але Гранада перемогла завдяки екс-форварду Борусії Д – Осасуна виходить у Прімеру
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Андрій Лунін (Леганес) – 5 матчів, 5 пропущених голів, 364 хвилини
Василь Кравець (Леганес) – 6 матчів, , 2 ж.к., 484 хвилини
Роман Зозуля (Альбасете) – 33 матчі, 10 голів, 7 ж.к., 4 ч.к., 2824 хвилини
Євген Селезньов (Малага) – 11 матчів, 347 хвилин
Орест Лебеденко (Луго)
Німеччина
Євген Коноплянка відновився від травми і зіграв заключних 11 хвилин в поєдинку зі Штутгартом (0:0).
Гамбург розтрощив Дуйсбург (3:0), а Борис Тащи вийшов на поле на 70-й хвилині, коли усі голи було забито. "Зебри" фінішували на останній сходинці другої Бундесліги і вилетіли до третього дивізіону.
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Євген Коноплянка (Шальке) – 13 матчів, 1 гол, 1 ч.к., 654 хвилини
Борис Тащи (Дуйсбург) – 19 матчів, 1 гол, 3 ж.к., 1161 хвилина
Ігор Березовський (Дармштадт)
Бельгія
Руслан Маліновський став чемпіоном Бельгії! Хоч його Генк двічі на тижні зіграв внічию, проте цього виявилося достатньо для того, щоб здобути золоті медалі. Ще в середу Генк розійшовся миром з Андерлехтом (1:1) і достроково став найсильнішою командою Бельгії. Недільну зустріч зі Стандардом (0:0) Руслан провів на лаві запасних.
Компліменти від Куртуа і цінник на трансфер – Маліновський має варіанти з Англії та Італії, а бельгійці не радять Росію
Гент перервав серію з поразок трьома перемогами поспіль, дві з яких трапилися минулого тижня. Спочатку був обіграний Антверпен, а потім і Андерлехт з однаковим рахунком 2:1. Загалом у двох зустрічах Ігор Пластун зіграв 180 хвилин, Роман Яремчук – 76, Роман Безус – 13. Яремчук записав до активу гольову передачу в двобої з Гентом.
Андрій Бацула на тижні відіграв 90 хвилин проти Сент-Жилуаза (0:2) і 25 хвилин проти Серкль-Брюгге (4:0). Андрій результативними діями не відзначався.
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Ігор Пластун (Гент) – 19 матчів,1 ч.к., 1621 хвилина
Роман Безус (Гент) – 15 матчів, 5 ж.к., 447 хвилин
Роман Яремчук (Гент) – 37 матчів, 8 голів, 7 ж.к., 2752 хвилини
Євген Макаренко (Андерлехт) – 15 матчів, 5 ж.к., 1234 хвилини
Руслан Маліновський (Генк) – 37 матчів, 13 голів, 8 ж.к., 1 ч.к., 3011 хвилин
Єгор Назарина (Антверпен) – 9 матчів, 1 ж.к., 546 хвилин
Андрій Бацула (Кортрейк) – 15 матчів, 2 ж.к., 883 хвилини
Туреччина
Микола Морозюк відіграв 89 хвилин у матчі з Аланьяспором (1:1).
Артем Кравець та Олександр Кучер провели по 90 хвилин у грі з Акхісарспором (2:2) і фактично врятували команду від поразки. Суперник відкрив рахунок в першому таймі, але після перерви Кравець відзначився забитим голом.
Акхісарспор знову забив, проте на 90+3-й хвилині Кайсеріспор зрівняв рахунок. Кучер виявився найспритнішим на підборі після подачі кутового і пробив по воротах. Далі був рикошет від зіркового Асамоа Г’яна і гол! Цю подію українець відсвяткував оригінальним танцем.
Сергій Рибалка вийшов відразу по перерві у матчі проти Анкарагюджю при рахунку 0:2. В другому таймі команди обмінялися забитими голами.
Олександр Гладкий відіграв весь матч проти Генчлербірлігі і допоміг своїй команді перемогти (2:1).
Дмитро Коркішко провів весь матч за Хатайспор і допоміг розгромити Баликесірспор (3:0). Українець відкрив рахунок на початку другого тайму, а за 10 хвилин заробив пенальті.
У середу та неділю команди Гладкого та Коркішка зіграють між собою у своєрідному півфінальному турнірі плей-оф за вихід в елітний дивізіон.
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Сергій Рибалка (Сівасспор) – 27 матчів, 2 голи, 2ж.к., 1848 хвилин
Євген Опанасенко (Коньяспор) – 9 матчів, 597 хвилин
Артем Кравець (Кайсеріспор) – 22 матчі,ь5 голів, 3ж.к., 1274 хвилини
Олександр Кучер (Кайсеріспор) – 20 матчів, 6ж.к., 1129 хвилин
Микола Морозюк (Різеспор) – 13 матчів, 2ж.к., 1 ч.к., 1054 хвилини
Олександр Гладкий (Адана Демірспор) – 13 матчів, 5 голів, 1 ж.к., 701 хвилина
Дмитро Коркішко (Хатайспор) – 22 матчі, 3 голи, 3ж.к., 659 хвилин
Данія
Артем Довбик разом з Мідтьюландом завоював Кубок Данії! Українець вступив у гру проти Брондбю (1:1) в екстратаймі на 100-й хвилині. Мідтьюланд переміг у серії післяматчевих пенальті (4:3).
В понеділок Довбик відіграв 83 хвилини у матчі чемпіонату з Брондбю (1:4).
Юрій Яковенко вийшов у стартовому складі на матч проти Копенгагена. Битва видалася феєричною і завершилася перемогою Есб’єрга (4:3). Пенальті, автоголи, штовханина і 7 голів! Яковенко був замінений на 90+1-й хвилині при рахунку 3:3. Українець результативними діями не відзначився, проте взяв участь у третій гольовій атаці своєї команди.
Вайле Владлена Юрченка та Сергія Гриня у драматичному стилі покинув елітний дивізіон. Перший виїзний матч проти Хобро завершився на користь Вайле (1:0) і здавалося, що команда з українцями у складі уникне вильоту. Втім вже на старті домашнього поєдинку Вайле пропустив, а потім не реалізував пенальті. Юрченка замінили на 77-й хвилині, Гриня – на 82-й, а все вирішувалося в екстратаймі. На 103-й хвилині Хобро забив ще один гол і зберіг місце в дивізіоні найсильніших.
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Юрій Яковенко (Есб’єрг) – 26 матчів, 6 голів, 6 ж.к., 1048 хвилин
Владіс-Еммерсон Іллой-Айєт (Вайле) – 11 матчів, 4 ж.к., 691 хвилина
Владлен Юрченко (Вайле) – 18 матчів, 3 голи, 1 ж.к., 1026 хвилин
Сергій Гринь (Вайле) – 9 матчів, 2 голи, 1 ж.к., 663 хвилини
Артем Довбик (Мідтьюланд) – 4 матчі, 1 ж.к., 188 хвилин
Шотландія
Мар’ян Швед ще не дебютував за свою нову команду, але встиг взяти участь у святкуванні чемпіонства з Селтіком. Українець отримав медаль і скромно розташувався праворуч на фото, поруч з персоналом клубу.
Фінляндія
Сейняйокі знову не втримав перемогу. Цього разу Денис Олійник провів на полі усі 90 хвилин, а його команда програла Хонці (1:2). На 20-й хвилині Олійник виписав розкішну передачу на партнера, який злету вразив ціль! Денис часто опинявся в центрі уваги, був помітним, проте Хонка забила двічі і перемогла.
Пас Дениса на 00:55
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Денис Олійник (Сейняйокі) – 9 матчів, 3 голи, 3 ж.к., 743 хвилини
Швеція
У середу АФК Ескільстуна поступився Ельсборгу (0:1). Ігор Левченко провів у рамці своєї команди весь поєдинок і пропустив єдиний гол на 80-й хвилині. Левченко зіграв на виході не те, щоб погано, проте не зовсім надійно і був розстріляний впритул.
Суботній матч за участю команди з українцями закінчився внічию (1:1). Хельсінгборг відкрив рахунок по перерві – Левченко не впорався з прямим ударом зі штрафного. Наш кіпер навіть не зрушився з місця. Іван Бобко вийшов рятувати гру на 73-й хвилині і АФК Ескільстуна справді вдалося забити, щоправда, без безпосередньої участі українця.
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Іван Бобко (АФК Ескільстуна) – 6 матчів, 1 гол, 1 ж.к., 290 хвилин
Ігор Левченко (АФК Ескільстуна) – 4 матчі, 3 пропущених голи, 360 хвилин
Чехія
Едуард Соболь та Тарас Качараба відіграли по 180 хвилин за минулий тиждень. Яблонець двічі невдало зіграв проти столичних Спарти (0:2) та Славії (1:2). Слован також зазнав поразки від пльзеньської Вікторії (0:2) та переміг Банік (1:0).
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Тарас Качараба (Слован) – 30 матчів, 1 гол, 3 ж.к., 2606 хвилин
Едуард Соболь (Яблонець) – 20 матчів, 1 гол, 3 ж.к., 1520 хвилин
Сербія
Тарас Бондаренко офіційно здобув срібні медалі чемпіонату Сербії. В заключному турі Раднічки вели в рахунку 2:0, однак Младость врятувалася від поразки (2:2). Вихованець запорізького футболу провів на полі 90 хвилин, розігнав дві перспективні атаки, кінцівку яких зіпсували його партнери.
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Тарас Бондаренко (Раднічки) – 32 матчі, 2 голи, 2ж.к., 2723 хвилини
Польща
Тур, що було зіграно у мід-уік, минув без участі українців. Олексій Дитятьєв та Володимир Костевич у запасі провели матчі своїх команд, які синхронно перемогли 2:1.
На вихідних Дитятьєв знову провів гру на лаві запасних, а Костевич вийшов у старті на битву проти П’яста. Його Лех програв 0:1, Костевич відіграв 68 хвилин, а команда з Глівіце стала сенсаційним чемпіоном Польщі. Слід додати, що незважаючи на поразку, Краковія Дитятьєва зіграє у Лізі Європи.
Медзь Антона Каніболоцького в останньому турі виграла з хокейним рахунком 5:4, але не врятувалася від вильоту з Екстракляси. Українець востаннє на поле виходив ще в середині квітня. Основним кіпером Медзі став росіянин Сослан Джанаєв.
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Олексій Дитятьєв (Краковія) – 27 матчів, 1 гол, 6 ж.к., 2260 хвилин
Антон Каніболоцький (Медзь) – 20 матчів, 30 пропущених голів, 1800 хвилин
Володимир Костевич (Лех) – 26 матчів, 1 гол, 1 ж.к., 2168 хвилин
Угорщина
Заключний тур повинен був визначити ще одного невдаху, який вилетить з дивізіону найсильніших. МТК без Євгена Селіна та Артема Кичака поступився Гонведу (1:4) і залишив еліту.
Перемога потрібна була і Кішварді. Антон Кравченко, Богдан Мельник та Роман Карасюк вийшли у старті на матч з Мезекевешдом (2:1), відіграли усі 90 хвилин і посприяли перемозі своєї команди (навіть у випадку поразки команда з українцями все одно рятувалася від вильоту через невдачу МТК). За гостей 13 хвилин провів Шандор Вайда.
Ференцварош Сергія Реброва офіційно став чемпіоном і в останньому турі розійшовся миром з Академією Пушкаша (1:1). Ігор Харатін вийшов на заміну на 73-й хвилині.
Халадаш на прощання зіграв внічию з Віді (1:1). Юрій Габовда та Олег Голодюк відіграли весь матч. Голодюк взяв ключову участь у гольовій атаці. Новий сезон Халадаш розпочне у другому дивізіоні.
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Сергій Ребров (Ференцварош) – 27 матчів: 18 перемог, 4 нічиїх, 5 поразок
Олександр Надь (Дебрецен) – 30 матчів, 35 пропущених голів, 4 ж.к., 2681 хвилина
Артем Кичак (МТК) – 25 матчів, 40 пропущених голів, 2 ж.к., 2250 хвилин
Євген Селін (МТК) – 27 матчів, 1 гол, 4 ж.к., 2166 хвилин
Іван Петряк (Ференцварош) – 28 матчів, 6 голів, 5 ж.к., 2349 хвилин
Ігор Харатін (Ференцварош) – 14 матчів, 2 голи, 2 ж.к., 1157 хвилин
Сергій Шестаков (Дьошдьор) – 29 матчів, 3 ж.к., 2416 хвилин
Михайло Месхі (Мезакьовешд) – 24 матчі, 8 ж.к., 1687 хвилин
Шандор Вайда (Мезакьовешд) – 30 матчів, 5 голів, 2 ж.к., 1824 хвилини
Юрій Габовда (Халадаш) – 30 матчів, 1 гол, 7 ж.к., 2655 хвилин
Олег Голодюк (Халадаш) – 10 матчів, 1 гол, 4 ж.к., 740 хвилин
Роман Карасюк (Кішварда) – 30 матчів, 3 ж.к., 2046 хвилин
Віктор Гей (Кішварда) – 5 матчів, 294 хвилини
Богдан Мельник (Кішварда) – 24 матчі, 1 гол, 2 ж.к., 1637 хвилин
Антон Кравченко (Кішварда) – 14 матчів, 1 гол, 4 ж.к., 1251 хвилина
Павло Лук’янчук (Кішварда) – 13 матчів, 1 гол, 5 ж.к. 1 ч.к., 988 хвилин
Андрій Черепко (Кішварда)
Північна Македонія
Вардар без Євгена Новака розтрощив безнадійного аутсайдера "Победу" (6:0) і практично гарантував собі срібні медалі за тур до завершення сезону.
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Євген Новак (Вардар) – 28 матчів, 2 голи, 4 ж.к., 2476 хвилин
Кіпр
В заключному турі чемпіонату Докса Євгена Павлова перемогла на виїзді Анортосіс (3:0). Павлов вийшов на поле на 63-й хвилині, а на 80-й відзначився забитим голом. Помилуйтеся цим розкішним ударом українця.
Гол Євгена на 01:50
Вітаємо з перемогою у другому дивізіоні Ігоря Худоб’яка!
Його Етнікос Ахна здобув перше місце і пробився до елітного кіпрського дивізіону. У тренерському штабі команди працює Олег Венчак, екс-футболіст Карпат. Ворота Етнікоса захищає ще один колишній лев – македонець Мартін Богатінов.
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Євген Павлов (Докса Катокопіас) – 27 матчів, 4 голи, 5 ж.к., 990 хвилин
Хорватія
Олександр Сваток відіграв 90 хвилин у матчі Рудешом (4:1). Перша гольова атака видалася затяжною і українець був одним із тих, хто її започаткував. В суботу Хайдук знову переміг 4:1 – цього разу Істру, але вже без допомоги Сватка, який провів матч на лаві запасних.
Дмитро Льопа зіграв тільки в неділю, коли його Осієк поступився Гориці (0:1). Українець вийшов на поле на 60-й хвилині, проте врятувати гру не зумів.
За тур до фінішу Хайдук третій, а Осієк йде слідом.
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Дмитро Льопа (Осієк) – 14матчів, 3 ж.к., 441 хвилина
Олександр Сваток (Хайдук) – 9 матчів, 2 ж.к., 1 ч.к., 782 хвилини
Словаччина
Станіслав Біленький традиційно вийшов на заміну, щоправда, сталося це доволі рано – вже на 26-й хвилині. На той момент його ДАК програвав Ружомбероку 0:1. Врятувати свою команду він не зміг – матч так і завершився.
Слован Артема Сухоцького зіграв внічию із Земпліном (3:3). Українець відіграв весь матч і отримав жовту картку. Його земляки із протилежної команди на поле не виходили. Данило Бескоровайний перебуває у таборі збірної України, яка от-от стартує на Чемпіонаті світу (U-20), а Юрій Захарків спостерігав за грою з лави запасних.
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Артем Сухоцький (Слован) – 25 матчів, 1 гол, 3 ж.к., 2223 хвилини
Данило Бескоровайний (Земплін) – 22 матчі, 5 ж.к., 1911 хвилин
Юрій Захарків (Земплін) – 6 матчів, 2 голи, 286 хвилин
Максим Третьяков (ДАК 1904) – 17 матчів, 1 гол, 1 ж.к., 857 хвилин
Станіслав Біленький (ДАК 1904) – 8 матчів, 1 гол, 98 хвилин
Владислав Хомутов (Злате Моравце) – 3 матчі, 118 хвилин
Казахстан
В середу Астана Романа Григорчука на виїзді розтрощила Іртиш (4:0). Зате в неділю чинний чемпіон програв карагандинському Шахтарю (1:2). У старті "гірників" вийшов Артем Барановський.
Жетису не зумів перемогти Актобе (1:1). Руслан Степанюк провів на полі 90 хвилин і відзначився гольовою передачею.
Пас Руслана на 01:20
Тобол здолав Атирау (3:0), а у стартовому складі команди, що програла, вийшло троє українців: Андрій Ткачук, Сергій Загинайлов та Різван Аблітаров.
З аналогічним рахунком Ордабаси переміг Тараз. Черговий "сухий" поєдинок провів Дмитро Непогодов, а Кирило Ковальчук вступив у гру на 56-й хвилині при рахунку 2:0.
У неділю Кайрат переміг Іртиш (2:1), а за тріумфаторів весь поєдинок провів Адерінсола Есеола. Більше того, українець оформив дубль! Вже на 6-й хвилині Дерін відкрив рахунок, знайшовши шпарину між двома захисниками.
Наприкінці першого тайму, коли Іртиш вже зрівняв рахунок, Есеола забив вдруге. Цього разу нападник вразив ворота після удару головою.
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Роман Григорчук (Астана) – 13 матчів: 9 перемог, 1 нічия, 3 поразки
АдерінсолаЕсеола (Кайрат) – 9 матчів, 6 голів, 2 ж.к.,654 хвилини
Кирило Ковальчук (Ордабаси) – 9 матчів, 461 хвилина
Дмитро Непогодов (Ордабаси) – 10 матчів, 2 пропущених голи, 1 ж.к., 900 хвилин
Руслан Степанюк (Жетису) – 10матчів, 827 хвилин
РізванАблітаров (Атирау) – 11 матчів, 1 гол, 2 ж.к., 1 ч.к., 867 хвилин
Андрій Ткачук (Атирау) – 13 матчів, 2 ж.к., 1053 хвилини
Сергій Загинайлов(Атирау) – 10 матчів, 536 хвилин
Євген Ткачук (Шахтар Караганда) – 10 матчів, 1 гол, 2 ж.к., 900хвилин
Артем Барановський (Шахтар Караганда) – 11 матчів, 1 гол, 2 ж.к., 990 хвилин
Білорусь
Гомель та Торпедо-БелАЗ видали феєричну гру (2:3), а перші два голи у зустрічі забили Богдан Мишенко та Віталій Квашук. Спочатку прямим ударом зі штрафного відзначився Мишенко, а потім в такому ж стилі забив Квашук. 90 хвилин за Гомель відіграв Бадрі Акубардія.
Гол Богдана на 01:05, гол Віталія на 01:30
Артем Дудік та Юрій Тетеренко відіграли весь матч проти Дніпра (2:2). Дудік був дуже активним влучив у перекладину, часто йшов у видовищний дриблінг і розігнав другу гольову атаку своєї команди.
Євген Зубейко, Владислав Насібулін та Олександр Васильєв відіграли по 90 хвилин у протистоянні з Енергетиком (3:3). Васильєв оформив дубль, врятувавши для ФК Мінськ нічию на 90+3-й хвилині. Другий гол екс-гравця Дніпра можна назвати фантастичним за красою виконання.
Голи Олександра на 03:00 та 06:00
Олександр Батищев та Олексій Збунь не допомогли Торпедо уникнути поразки у двобої з брестським Динамо (0:1). За переможців весь матч провели Олександр Нойок та Олексій Хобленко, а відразу по перерві на поле вийшов Артем Мілевський.
Артем Старгородський та Максим Фещук не допомогли Вітебську – їхня команда була розгромлена Іслоччю (0:3). Фещук мав кілька чудових нагод, але знову не забив.
Максим Слюсар та Юрій Пантя відіграли весь матч проти Городеї (0:1).
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Олександр Нойок (Динамо Брест) – 5 матчів,1 гол, 325 хвилин
Олексій Хобленко (Динамо Брест) – 7 матчів, 246 хвилин
Артем Мілевський (Динамо Брест) – 8 матчів, 1 ж.к., 485 хвилин
Євген Зубейко(Мінськ) – 5 матчів, 1 гол, 377 хвилин
Олександр Васильєв(Мінськ) – 8 матчів, 3 голи, 1 ж.к., 720 хвилин
Владислав Насібулін (Мінськ) – 4 матчі, 258 хвилин
Олег Карамушка (Вітебськ) – 4 матчі, 1 гол, 1 ж.к., 193 хвилини
Максим Фещук (Вітебськ) – 6 матчів, 1 ж.к., 452 хвилини
Артем Старгородський(Вітебськ) – 8 матчів, 2 голи, 631 хвилина
Василь Прийма (Шахтар) – 2 матчі, 92 хвилини
МикитаТатарков (Шахтар) – 6 матчів, 172 хвилини
Олександр Батищев (Торпедо) – 8 матчів, 717 хвилин
Олексій Збунь(Торпедо) – 8 матчів, 1 ж.к., 205 хвилин
Артем Дудік (Слуцьк) – 8 матчів, 3 голи, 710 хвилин
Юрій Тетеренко (Слуцьк) – 6 матчів, 494 хвилини
Олексій Курилов (Слуцьк) – 5 матчів, 2 ж.к., 450 хвилин
Євген Смірнов (Гомель) – 5 матчів, 2 ж.к., 365 хвилин
Бадрі Акубардія (Гомель) – 7 матчів, 566 хвилин
Віталій Квашук (Гомель) – 8 матчів, 7 голів, 720 хвилин
Дмитро Терещенко (Гомель) – 5 матчів, 158 хвилин
Богдан Мишенко (Торпедо-БелАЗ) – 8 матчів, 3 голи, 1 ж.к., 610 хвилин
Дмитро Юсов (Торпедо-БелАЗ) – 2 матчі, 24 хвилини
Юрій Пантя (Славія) – 8 матчів, 720 хвилин
Редван Мемешев (Славія) – 5 матчів, 1 гол, 340 хвилин
Ігор Воронков (Славія) – 4 матчі, 349 хвилин
Максим Слюсар (Славія) – 8 матчів, 3 голи, 2 ж.к., 648 хвилин
Дмитро Білоног (Динамо Мн) – 4 матчі, 327 хвилин
Молдова
В Молдові у зв’язку з різноманітними причинами (травми/виклики у збірну) новин, пов’язаних з нашими легіонерами було обмаль. Динамо-Авто Владислава Краєва було розгромлене Зімбру (0:3). Українець відіграв весь матч.
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Андрій Блізніченко (Шериф) – 4 матчі, 3 гол, 282 хвилини
Владислав Краєв (Динамо-Авто) – 7 матчів, 3 голи, 554 хвилини
Мирослав Мазур (Сфинтул Георге) – 6 матчів, 1 гол, 2 ж.к., 451 хвилина
Владислав Бобров (Кодру) – 9 матчів, 810 хвилин
Португалія
Євгена Сердюка не було у заявці Боавішти на гру з Марітіму (1:0).
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Євген Сердюк (Боавішта)
Азербайджан
Габала мінімально здолала Сумгаїт (1:0) у фіналі Кубка Азербайджану. Дмитро Безотосний все ще не грав через травму.
Вірменія
На тижні у Вірменії відбулося кілька поєдинків, а наші Сергій Шевчук, Андрій Яковлєв та Дмитро Клімаков виходили на поле. Попри це, українці результативними діями не відзначалися.
Періодично чемпіонат Вірменії нагадує циркову виставу. Просто погляньте на цей епізод у вчорашньому матчі Лорі-Пюнік (2:2). Заключні хвилини матчу, падіння гравця Пюніка. Найбільш очевидний пенальті у світі? Вірменський суддя вважає інакше.
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Максим Трусевич (Пюнік) – 20матчів, 1 гол, 5ж.к.,1694 хвилини
Сергій Шевчук (Пюнік) – 14 матчів, 1 гол, 1 ж.к., 1092 хвилини
Дмитро Клімаков(Арцах) – 7 матчів, 1 гол, 2 ж.к., 395 хвилин
Данило Рябенко (Лорі) – 3 матчі, 6 пропущених голів, 232 хвилини
Андрій Яковлєв (Арарат) – 9 матчів, 1 ж.к., 625 хвилин
Михайло Калугін (Арарат) – 7 матчів, 2ж.к., 2ч.к.,483 хвилини
Грузія
У вівторок кутаїське Торпедо у битві за лідерство в лізі програло Сабуртало (2:3). Весь поєдинок на полі провів Олександр Азацький. При рахунку 1:2 екс-захисник Чорноморця зрізав м’яч у власні ворота після рядового прострілу з флангу.
Автогол Олександра на 01:19:50
В понеділок Азацький відіграв весь матч і допоміг Торпедо перемогти Руставі (4:2). Тоді ж Дмитро Іванісеня провів 90 хвилин у двобої із Сабуртало (0:2).
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Дмитро Іванісеня (Динамо Тб) – 10 матчів, 1 гол, 3 ж.к., 604 хвилини
Олександр Азацький (Торпедо Кт) – 13 матчів, 2 голи, 1170 хвилин
Амбросій Чачуа (Торпедо Кт) – 7 матчів,215 хвилин
Гіулі Манджгаладзе (Динамо Батумі) – 10 матчів, 1 гол, 4 ж.к., 1 ч.к.,900 хвилин
Денис Шеліхов (Сабуртало)
Латвія
Даугавпілс Данила Кучера програв Ризі (0:3), а наш голкіпер зіграв традиційно неоднозначно. Часто губив ворота, але разом з тим робив неймовірні сейви.
Олексій Геловані відіграв весь матч проти Валмієри (2:2) і заробив пенальті.
Падіння Олексія на 04:20
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Максим Марусич (РФШ) – 6 матчів, 1 гол, 1 ж.к.,235 хвилин
Богдан Коваленко (Даугавпілс) – 7 матчів, 2 ж.к., 326 хвилин
Данило Кучер (Даугавпілс) – 11 матчів, 12 пропущених голів, 1 ж.к., 990хвилин
Олексій Геловані (Валмієра) – 10 матчів, 3ж.к.,829хвилин
Литва
Андрій Карвацький та Юрій Бушман зійшлися в очному протистоянні – Паневежис розійшовся миром з Кауно Жальгірісом (1:1). Українці провели на полі весь матч і записали до активу гольові передачі. Карвацький вишукано виконав штрафний удар, а Бушман класно подав кутовий.
Пас Андрія на 31:00, пас Юрія на 01:20:00
Єгор Кондратюк відіграв заключні 20 хвилин за Стумбрас у протистоянні з лідером ліги, Судувою (0:2).
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Денис Підручний (Стумбрас) – 2 матчі, 2 хвилини
Єгор Кондратюк (Стумбрас) – 2 матчі, 23 хвилини
Юрій Бушман (Кауно Жальгіріс) – 11 матчів, 1 гол, 2 ж.к., 990 хвилин
Андрій Карвацький (Паневежис) – 9 матчів, 2 ж.к., 724 хвилини
Естонія
Команди українців провели свої матчі у п’ятницю. Євген Буднік і Юрій Ткачук вийшли у старті на двобій з Тулевиком (3:0), проте нападник відіграв тільки перший тайм, коли, зрештою, усі голи було забито. На 18-й хвилині Ткачук навісив з флангу, а гравець суперника переправив м’яч у власні ворота – 1:0.
Пас Юрія на 00:15
Минуло 10 хвилин і цей же гравець знову відзначився автоголом! Цього разу подачу з правого флангу готовий був замикати Буднік. Здалося навіть, що саме українець переправив м’яч у сітку.
Нимме Калью Романа Кожуховського лише на 90+3-й хвилині вирвав перемогу в Курессааре (3:2). Андрій Маркович провів на полі весь матч і став співавтором другого голу – його класний навіс з правого флангу завершився взяттям воріт суперника.
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Роман Кожуховський (Нимме Калью) – 4 матчі, 3 перемоги, 1 нічия
Андрій Маркович (НиммеКалью) – 11 матчів, 3 ж.к., 990хвилин
Юрій Ткачук (Левадія) – 8 матчів,3ж.к., 1 ч.к., 720 хвилин
Ігор Жураховський (Левадія) – 7 матчів, 2 голи, 578 хвилин
Євген Буднік (Левадія) – 11 матчів, 10голів, 3ж.к., 884 хвилини
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