Наші за кордоном. Українська краса на Кіпрі, ударний дует в Туреччині, трофеї Довбика, Зінченка і Маліновського

"Футбол 24" розповідає, як проявили себе українські легіонери у європейських першостях за минулий тиждень.

У половині європейських чемпіонатів відбулися вирішальні тури. Тому сліз протягом цих днів вистачало – дехто був розчулений від радості, а комусь довелося сумувати через виліт своєї команди. Черговий трофей в Англії здобув Олександр Зінченко. В Бельгії чемпіоном став Руслан Маліновський. Кубок Данії виграв Артем Довбик, а перемогу в другому кіпрському дивізіоні святкував Ігор Худоб’як.

Проміжних успіхів також було багато: в Туреччині видали результативний матч Кравець та Кучер, Есеола потішив у Казахстані, в Білорусі традиційно запалювали Васильєв, Мишенко і Квашук. А ще українці відзначилися чималою порцією асистів: Олійник віддав гольову передачу у Фінляндії, Яремчук в Бельгії, а в Литві дует наших земляків зійшовся в очному протистоянні. Не можемо проігнорувати вихід українських збірників у Прімері, а також поспівчувати Олександру Азацькому, який оформив автогол в Грузії.

Англія

Олександр Зінченко здобув черговий трофей! Цього разу Манчестер Сіті виграв Кубок Англії, перемігши Уотфорд (6:0). В активі українця усі 90 хвилин.

Іспанія

Андрій Лунін та Василь Кравець з’явилися у старті Леганеса на матч з Уескою (1:2) і загалом непогано проявили себе. Усі три голи записав на свій рахунок гравець Уески Мартін Мантовані. Аргентинець спочатку забив у власні ворота, а потім двічі засмутив Луніна після стандартів. Безпосередньої вини українського кіпера у пропущених голах немає. Кравець відіграв 81 хвилину і пішов з поля ще при нічийному рахунку.

Лунін – найкращий гравець матчу, Кравець отримав хороші оцінки – успіхи українців у останньому турі Прімери

Орест Лебеденко вперше потрапив у заявку Луго. Вихованець Карпат на поле так і не вийшов, а його команда перемогла Депортіво (1:0).

Роман Зозуля та його Альбасете приймали Гранаду, свого безпосереднього конкурента за вихід в Прімеру. Пізній понеділковий матч був дуже напруженим, нервовим і не особливо видовищним. Роман провів на полі усі 90 хвилин, отримав сумнівну жовту картку, традиційно мав кілька нагод для взяття воріт, проте єдиний гол в матчі забили суперники Альбасете.

Зозуля став гравцем матчу в Альбасете, але Гранада перемогла завдяки екс-форварду Борусії Д – Осасуна виходить у Прімеру

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Андрій Лунін (Леганес) – 5 матчів, 5 пропущених голів, 364 хвилини

Василь Кравець (Леганес) – 6 матчів, , 2 ж.к., 484 хвилини

Роман Зозуля (Альбасете) – 33 матчі, 10 голів, 7 ж.к., 4 ч.к., 2824 хвилини

Євген Селезньов (Малага) – 11 матчів, 347 хвилин

Орест Лебеденко (Луго)

Німеччина

Євген Коноплянка відновився від травми і зіграв заключних 11 хвилин в поєдинку зі Штутгартом (0:0).

Гамбург розтрощив Дуйсбург (3:0), а Борис Тащи вийшов на поле на 70-й хвилині, коли усі голи було забито. "Зебри" фінішували на останній сходинці другої Бундесліги і вилетіли до третього дивізіону.

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Євген Коноплянка (Шальке) – 13 матчів, 1 гол, 1 ч.к., 654 хвилини

Борис Тащи (Дуйсбург) – 19 матчів, 1 гол, 3 ж.к., 1161 хвилина

Ігор Березовський (Дармштадт)

Бельгія

Руслан Маліновський став чемпіоном Бельгії! Хоч його Генк двічі на тижні зіграв внічию, проте цього виявилося достатньо для того, щоб здобути золоті медалі. Ще в середу Генк розійшовся миром з Андерлехтом (1:1) і достроково став найсильнішою командою Бельгії. Недільну зустріч зі Стандардом (0:0) Руслан провів на лаві запасних.

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Гент перервав серію з поразок трьома перемогами поспіль, дві з яких трапилися минулого тижня. Спочатку був обіграний Антверпен, а потім і Андерлехт з однаковим рахунком 2:1. Загалом у двох зустрічах Ігор Пластун зіграв 180 хвилин, Роман Яремчук – 76, Роман Безус – 13. Яремчук записав до активу гольову передачу в двобої з Гентом.

Андрій Бацула на тижні відіграв 90 хвилин проти Сент-Жилуаза (0:2) і 25 хвилин проти Серкль-Брюгге (4:0). Андрій результативними діями не відзначався.

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Ігор Пластун (Гент) – 19 матчів,1 ч.к., 1621 хвилина

Роман Безус (Гент) – 15 матчів, 5 ж.к., 447 хвилин

Роман Яремчук (Гент) – 37 матчів, 8 голів, 7 ж.к., 2752 хвилини

Євген Макаренко (Андерлехт) – 15 матчів, 5 ж.к., 1234 хвилини

Руслан Маліновський (Генк) – 37 матчів, 13 голів, 8 ж.к., 1 ч.к., 3011 хвилин

Єгор Назарина (Антверпен) – 9 матчів, 1 ж.к., 546 хвилин

Андрій Бацула (Кортрейк) – 15 матчів, 2 ж.к., 883 хвилини

Туреччина

Микола Морозюк відіграв 89 хвилин у матчі з Аланьяспором (1:1).

Артем Кравець та Олександр Кучер провели по 90 хвилин у грі з Акхісарспором (2:2) і фактично врятували команду від поразки. Суперник відкрив рахунок в першому таймі, але після перерви Кравець відзначився забитим голом.

Акхісарспор знову забив, проте на 90+3-й хвилині Кайсеріспор зрівняв рахунок. Кучер виявився найспритнішим на підборі після подачі кутового і пробив по воротах. Далі був рикошет від зіркового Асамоа Г’яна і гол! Цю подію українець відсвяткував оригінальним танцем.

Сергій Рибалка вийшов відразу по перерві у матчі проти Анкарагюджю при рахунку 0:2. В другому таймі команди обмінялися забитими голами.

Олександр Гладкий відіграв весь матч проти Генчлербірлігі і допоміг своїй команді перемогти (2:1).

Дмитро Коркішко провів весь матч за Хатайспор і допоміг розгромити Баликесірспор (3:0). Українець відкрив рахунок на початку другого тайму, а за 10 хвилин заробив пенальті.

У середу та неділю команди Гладкого та Коркішка зіграють між собою у своєрідному півфінальному турнірі плей-оф за вихід в елітний дивізіон.

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Сергій Рибалка (Сівасспор) – 27 матчів, 2 голи, 2ж.к., 1848 хвилин

Євген Опанасенко (Коньяспор) – 9 матчів, 597 хвилин

Артем Кравець (Кайсеріспор) – 22 матчі,ь5 голів, 3ж.к., 1274 хвилини

Олександр Кучер (Кайсеріспор) – 20 матчів, 6ж.к., 1129 хвилин

Микола Морозюк (Різеспор) – 13 матчів, 2ж.к., 1 ч.к., 1054 хвилини

Олександр Гладкий (Адана Демірспор) – 13 матчів, 5 голів, 1 ж.к., 701 хвилина

Дмитро Коркішко (Хатайспор) – 22 матчі, 3 голи, 3ж.к., 659 хвилин

Данія

Артем Довбик разом з Мідтьюландом завоював Кубок Данії! Українець вступив у гру проти Брондбю (1:1) в екстратаймі на 100-й хвилині. Мідтьюланд переміг у серії післяматчевих пенальті (4:3).

В понеділок Довбик відіграв 83 хвилини у матчі чемпіонату з Брондбю (1:4).

Юрій Яковенко вийшов у стартовому складі на матч проти Копенгагена. Битва видалася феєричною і завершилася перемогою Есб’єрга (4:3). Пенальті, автоголи, штовханина і 7 голів! Яковенко був замінений на 90+1-й хвилині при рахунку 3:3. Українець результативними діями не відзначився, проте взяв участь у третій гольовій атаці своєї команди.

Вайле Владлена Юрченка та Сергія Гриня у драматичному стилі покинув елітний дивізіон. Перший виїзний матч проти Хобро завершився на користь Вайле (1:0) і здавалося, що команда з українцями у складі уникне вильоту. Втім вже на старті домашнього поєдинку Вайле пропустив, а потім не реалізував пенальті. Юрченка замінили на 77-й хвилині, Гриня – на 82-й, а все вирішувалося в екстратаймі. На 103-й хвилині Хобро забив ще один гол і зберіг місце в дивізіоні найсильніших.

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Юрій Яковенко (Есб’єрг) – 26 матчів, 6 голів, 6 ж.к., 1048 хвилин

Владіс-Еммерсон Іллой-Айєт (Вайле) – 11 матчів, 4 ж.к., 691 хвилина

Владлен Юрченко (Вайле) – 18 матчів, 3 голи, 1 ж.к., 1026 хвилин

Сергій Гринь (Вайле) – 9 матчів, 2 голи, 1 ж.к., 663 хвилини

Артем Довбик (Мідтьюланд) – 4 матчі, 1 ж.к., 188 хвилин

Шотландія

Мар’ян Швед ще не дебютував за свою нову команду, але встиг взяти участь у святкуванні чемпіонства з Селтіком. Українець отримав медаль і скромно розташувався праворуч на фото, поруч з персоналом клубу.

Фінляндія

Сейняйокі знову не втримав перемогу. Цього разу Денис Олійник провів на полі усі 90 хвилин, а його команда програла Хонці (1:2). На 20-й хвилині Олійник виписав розкішну передачу на партнера, який злету вразив ціль! Денис часто опинявся в центрі уваги, був помітним, проте Хонка забила двічі і перемогла.

Пас Дениса на 00:55

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Денис Олійник (Сейняйокі) – 9 матчів, 3 голи, 3 ж.к., 743 хвилини

Швеція

У середу АФК Ескільстуна поступився Ельсборгу (0:1). Ігор Левченко провів у рамці своєї команди весь поєдинок і пропустив єдиний гол на 80-й хвилині. Левченко зіграв на виході не те, щоб погано, проте не зовсім надійно і був розстріляний впритул.

Суботній матч за участю команди з українцями закінчився внічию (1:1). Хельсінгборг відкрив рахунок по перерві – Левченко не впорався з прямим ударом зі штрафного. Наш кіпер навіть не зрушився з місця. Іван Бобко вийшов рятувати гру на 73-й хвилині і АФК Ескільстуна справді вдалося забити, щоправда, без безпосередньої участі українця.

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Іван Бобко (АФК Ескільстуна) – 6 матчів, 1 гол, 1 ж.к., 290 хвилин

Ігор Левченко (АФК Ескільстуна) – 4 матчі, 3 пропущених голи, 360 хвилин

Чехія

Едуард Соболь та Тарас Качараба відіграли по 180 хвилин за минулий тиждень. Яблонець двічі невдало зіграв проти столичних Спарти (0:2) та Славії (1:2). Слован також зазнав поразки від пльзеньської Вікторії (0:2) та переміг Банік (1:0).

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Тарас Качараба (Слован) – 30 матчів, 1 гол, 3 ж.к., 2606 хвилин

Едуард Соболь (Яблонець) – 20 матчів, 1 гол, 3 ж.к., 1520 хвилин

Сербія

Тарас Бондаренко офіційно здобув срібні медалі чемпіонату Сербії. В заключному турі Раднічки вели в рахунку 2:0, однак Младость врятувалася від поразки (2:2). Вихованець запорізького футболу провів на полі 90 хвилин, розігнав дві перспективні атаки, кінцівку яких зіпсували його партнери.

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Тарас Бондаренко (Раднічки) – 32 матчі, 2 голи, 2ж.к., 2723 хвилини

Польща

Тур, що було зіграно у мід-уік, минув без участі українців. Олексій Дитятьєв та Володимир Костевич у запасі провели матчі своїх команд, які синхронно перемогли 2:1.

На вихідних Дитятьєв знову провів гру на лаві запасних, а Костевич вийшов у старті на битву проти П’яста. Його Лех програв 0:1, Костевич відіграв 68 хвилин, а команда з Глівіце стала сенсаційним чемпіоном Польщі. Слід додати, що незважаючи на поразку, Краковія Дитятьєва зіграє у Лізі Європи.

Медзь Антона Каніболоцького в останньому турі виграла з хокейним рахунком 5:4, але не врятувалася від вильоту з Екстракляси. Українець востаннє на поле виходив ще в середині квітня. Основним кіпером Медзі став росіянин Сослан Джанаєв.

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Олексій Дитятьєв (Краковія) – 27 матчів, 1 гол, 6 ж.к., 2260 хвилин

Антон Каніболоцький (Медзь) – 20 матчів, 30 пропущених голів, 1800 хвилин

Володимир Костевич (Лех) – 26 матчів, 1 гол, 1 ж.к., 2168 хвилин

Угорщина

Заключний тур повинен був визначити ще одного невдаху, який вилетить з дивізіону найсильніших. МТК без Євгена Селіна та Артема Кичака поступився Гонведу (1:4) і залишив еліту.

Перемога потрібна була і Кішварді. Антон Кравченко, Богдан Мельник та Роман Карасюк вийшли у старті на матч з Мезекевешдом (2:1), відіграли усі 90 хвилин і посприяли перемозі своєї команди (навіть у випадку поразки команда з українцями все одно рятувалася від вильоту через невдачу МТК). За гостей 13 хвилин провів Шандор Вайда.

Ференцварош Сергія Реброва офіційно став чемпіоном і в останньому турі розійшовся миром з Академією Пушкаша (1:1). Ігор Харатін вийшов на заміну на 73-й хвилині.

Халадаш на прощання зіграв внічию з Віді (1:1). Юрій Габовда та Олег Голодюк відіграли весь матч. Голодюк взяв ключову участь у гольовій атаці. Новий сезон Халадаш розпочне у другому дивізіоні.

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Сергій Ребров (Ференцварош) – 27 матчів: 18 перемог, 4 нічиїх, 5 поразок

Олександр Надь (Дебрецен) – 30 матчів, 35 пропущених голів, 4 ж.к., 2681 хвилина

Артем Кичак (МТК) – 25 матчів, 40 пропущених голів, 2 ж.к., 2250 хвилин

Євген Селін (МТК) – 27 матчів, 1 гол, 4 ж.к., 2166 хвилин

Іван Петряк (Ференцварош) – 28 матчів, 6 голів, 5 ж.к., 2349 хвилин

Ігор Харатін (Ференцварош) – 14 матчів, 2 голи, 2 ж.к., 1157 хвилин

Сергій Шестаков (Дьошдьор) – 29 матчів, 3 ж.к., 2416 хвилин

Михайло Месхі (Мезакьовешд) – 24 матчі, 8 ж.к., 1687 хвилин

Шандор Вайда (Мезакьовешд) – 30 матчів, 5 голів, 2 ж.к., 1824 хвилини

Юрій Габовда (Халадаш) – 30 матчів, 1 гол, 7 ж.к., 2655 хвилин

Олег Голодюк (Халадаш) – 10 матчів, 1 гол, 4 ж.к., 740 хвилин

Роман Карасюк (Кішварда) – 30 матчів, 3 ж.к., 2046 хвилин

Віктор Гей (Кішварда) – 5 матчів, 294 хвилини

Богдан Мельник (Кішварда) – 24 матчі, 1 гол, 2 ж.к., 1637 хвилин

Антон Кравченко (Кішварда) – 14 матчів, 1 гол, 4 ж.к., 1251 хвилина

Павло Лук’янчук (Кішварда) – 13 матчів, 1 гол, 5 ж.к. 1 ч.к., 988 хвилин

Андрій Черепко (Кішварда)

Північна Македонія

Вардар без Євгена Новака розтрощив безнадійного аутсайдера "Победу" (6:0) і практично гарантував собі срібні медалі за тур до завершення сезону.

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Євген Новак (Вардар) – 28 матчів, 2 голи, 4 ж.к., 2476 хвилин

Кіпр

В заключному турі чемпіонату Докса Євгена Павлова перемогла на виїзді Анортосіс (3:0). Павлов вийшов на поле на 63-й хвилині, а на 80-й відзначився забитим голом. Помилуйтеся цим розкішним ударом українця.

Гол Євгена на 01:50

Вітаємо з перемогою у другому дивізіоні Ігоря Худоб’яка!

Його Етнікос Ахна здобув перше місце і пробився до елітного кіпрського дивізіону. У тренерському штабі команди працює Олег Венчак, екс-футболіст Карпат. Ворота Етнікоса захищає ще один колишній лев – македонець Мартін Богатінов.

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Євген Павлов (Докса Катокопіас) – 27 матчів, 4 голи, 5 ж.к., 990 хвилин

Хорватія

Олександр Сваток відіграв 90 хвилин у матчі Рудешом (4:1). Перша гольова атака видалася затяжною і українець був одним із тих, хто її започаткував. В суботу Хайдук знову переміг 4:1 – цього разу Істру, але вже без допомоги Сватка, який провів матч на лаві запасних.

Дмитро Льопа зіграв тільки в неділю, коли його Осієк поступився Гориці (0:1). Українець вийшов на поле на 60-й хвилині, проте врятувати гру не зумів.

За тур до фінішу Хайдук третій, а Осієк йде слідом.

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Дмитро Льопа (Осієк) – 14матчів, 3 ж.к., 441 хвилина

Олександр Сваток (Хайдук) – 9 матчів, 2 ж.к., 1 ч.к., 782 хвилини

Словаччина

Станіслав Біленький традиційно вийшов на заміну, щоправда, сталося це доволі рано – вже на 26-й хвилині. На той момент його ДАК програвав Ружомбероку 0:1. Врятувати свою команду він не зміг – матч так і завершився.

Слован Артема Сухоцького зіграв внічию із Земпліном (3:3). Українець відіграв весь матч і отримав жовту картку. Його земляки із протилежної команди на поле не виходили. Данило Бескоровайний перебуває у таборі збірної України, яка от-от стартує на Чемпіонаті світу (U-20), а Юрій Захарків спостерігав за грою з лави запасних.

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Артем Сухоцький (Слован) – 25 матчів, 1 гол, 3 ж.к., 2223 хвилини

Данило Бескоровайний (Земплін) – 22 матчі, 5 ж.к., 1911 хвилин

Юрій Захарків (Земплін) – 6 матчів, 2 голи, 286 хвилин

Максим Третьяков (ДАК 1904) – 17 матчів, 1 гол, 1 ж.к., 857 хвилин

Станіслав Біленький (ДАК 1904) – 8 матчів, 1 гол, 98 хвилин

Владислав Хомутов (Злате Моравце) – 3 матчі, 118 хвилин

Казахстан

В середу Астана Романа Григорчука на виїзді розтрощила Іртиш (4:0). Зате в неділю чинний чемпіон програв карагандинському Шахтарю (1:2). У старті "гірників" вийшов Артем Барановський.

Жетису не зумів перемогти Актобе (1:1). Руслан Степанюк провів на полі 90 хвилин і відзначився гольовою передачею.

Пас Руслана на 01:20

Тобол здолав Атирау (3:0), а у стартовому складі команди, що програла, вийшло троє українців: Андрій Ткачук, Сергій Загинайлов та Різван Аблітаров.

З аналогічним рахунком Ордабаси переміг Тараз. Черговий "сухий" поєдинок провів Дмитро Непогодов, а Кирило Ковальчук вступив у гру на 56-й хвилині при рахунку 2:0.

У неділю Кайрат переміг Іртиш (2:1), а за тріумфаторів весь поєдинок провів Адерінсола Есеола. Більше того, українець оформив дубль! Вже на 6-й хвилині Дерін відкрив рахунок, знайшовши шпарину між двома захисниками.

Наприкінці першого тайму, коли Іртиш вже зрівняв рахунок, Есеола забив вдруге. Цього разу нападник вразив ворота після удару головою.

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Роман Григорчук (Астана) – 13 матчів: 9 перемог, 1 нічия, 3 поразки

АдерінсолаЕсеола (Кайрат) – 9 матчів, 6 голів, 2 ж.к.,654 хвилини

Кирило Ковальчук (Ордабаси) – 9 матчів, 461 хвилина

Дмитро Непогодов (Ордабаси) – 10 матчів, 2 пропущених голи, 1 ж.к., 900 хвилин

Руслан Степанюк (Жетису) – 10матчів, 827 хвилин

РізванАблітаров (Атирау) – 11 матчів, 1 гол, 2 ж.к., 1 ч.к., 867 хвилин

Андрій Ткачук (Атирау) – 13 матчів, 2 ж.к., 1053 хвилини

Сергій Загинайлов(Атирау) – 10 матчів, 536 хвилин

Євген Ткачук (Шахтар Караганда) – 10 матчів, 1 гол, 2 ж.к., 900хвилин

Артем Барановський (Шахтар Караганда) – 11 матчів, 1 гол, 2 ж.к., 990 хвилин

Білорусь

Гомель та Торпедо-БелАЗ видали феєричну гру (2:3), а перші два голи у зустрічі забили Богдан Мишенко та Віталій Квашук. Спочатку прямим ударом зі штрафного відзначився Мишенко, а потім в такому ж стилі забив Квашук. 90 хвилин за Гомель відіграв Бадрі Акубардія.

Гол Богдана на 01:05, гол Віталія на 01:30

Артем Дудік та Юрій Тетеренко відіграли весь матч проти Дніпра (2:2). Дудік був дуже активним влучив у перекладину, часто йшов у видовищний дриблінг і розігнав другу гольову атаку своєї команди.

Євген Зубейко, Владислав Насібулін та Олександр Васильєв відіграли по 90 хвилин у протистоянні з Енергетиком (3:3). Васильєв оформив дубль, врятувавши для ФК Мінськ нічию на 90+3-й хвилині. Другий гол екс-гравця Дніпра можна назвати фантастичним за красою виконання.

Голи Олександра на 03:00 та 06:00

Олександр Батищев та Олексій Збунь не допомогли Торпедо уникнути поразки у двобої з брестським Динамо (0:1). За переможців весь матч провели Олександр Нойок та Олексій Хобленко, а відразу по перерві на поле вийшов Артем Мілевський.

Артем Старгородський та Максим Фещук не допомогли Вітебську – їхня команда була розгромлена Іслоччю (0:3). Фещук мав кілька чудових нагод, але знову не забив.

Максим Слюсар та Юрій Пантя відіграли весь матч проти Городеї (0:1).

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Олександр Нойок (Динамо Брест) – 5 матчів,1 гол, 325 хвилин

Олексій Хобленко (Динамо Брест) – 7 матчів, 246 хвилин

Артем Мілевський (Динамо Брест) – 8 матчів, 1 ж.к., 485 хвилин

Євген Зубейко(Мінськ) – 5 матчів, 1 гол, 377 хвилин

Олександр Васильєв(Мінськ) – 8 матчів, 3 голи, 1 ж.к., 720 хвилин

Владислав Насібулін (Мінськ) – 4 матчі, 258 хвилин

Олег Карамушка (Вітебськ) – 4 матчі, 1 гол, 1 ж.к., 193 хвилини

Максим Фещук (Вітебськ) – 6 матчів, 1 ж.к., 452 хвилини

Артем Старгородський(Вітебськ) – 8 матчів, 2 голи, 631 хвилина

Василь Прийма (Шахтар) – 2 матчі, 92 хвилини

МикитаТатарков (Шахтар) – 6 матчів, 172 хвилини

Олександр Батищев (Торпедо) – 8 матчів, 717 хвилин

Олексій Збунь(Торпедо) – 8 матчів, 1 ж.к., 205 хвилин

Артем Дудік (Слуцьк) – 8 матчів, 3 голи, 710 хвилин

Юрій Тетеренко (Слуцьк) – 6 матчів, 494 хвилини

Олексій Курилов (Слуцьк) – 5 матчів, 2 ж.к., 450 хвилин

Євген Смірнов (Гомель) – 5 матчів, 2 ж.к., 365 хвилин

Бадрі Акубардія (Гомель) – 7 матчів, 566 хвилин

Віталій Квашук (Гомель) – 8 матчів, 7 голів, 720 хвилин

Дмитро Терещенко (Гомель) – 5 матчів, 158 хвилин

Богдан Мишенко (Торпедо-БелАЗ) – 8 матчів, 3 голи, 1 ж.к., 610 хвилин

Дмитро Юсов (Торпедо-БелАЗ) – 2 матчі, 24 хвилини

Юрій Пантя (Славія) – 8 матчів, 720 хвилин

Редван Мемешев (Славія) – 5 матчів, 1 гол, 340 хвилин

Ігор Воронков (Славія) – 4 матчі, 349 хвилин

Максим Слюсар (Славія) – 8 матчів, 3 голи, 2 ж.к., 648 хвилин

Дмитро Білоног (Динамо Мн) – 4 матчі, 327 хвилин

Молдова

В Молдові у зв’язку з різноманітними причинами (травми/виклики у збірну) новин, пов’язаних з нашими легіонерами було обмаль. Динамо-Авто Владислава Краєва було розгромлене Зімбру (0:3). Українець відіграв весь матч.

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Андрій Блізніченко (Шериф) – 4 матчі, 3 гол, 282 хвилини

Владислав Краєв (Динамо-Авто) – 7 матчів, 3 голи, 554 хвилини

Мирослав Мазур (Сфинтул Георге) – 6 матчів, 1 гол, 2 ж.к., 451 хвилина

Владислав Бобров (Кодру) – 9 матчів, 810 хвилин

Португалія

Євгена Сердюка не було у заявці Боавішти на гру з Марітіму (1:0).

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Євген Сердюк (Боавішта)

Азербайджан

Габала мінімально здолала Сумгаїт (1:0) у фіналі Кубка Азербайджану. Дмитро Безотосний все ще не грав через травму.

Вірменія

На тижні у Вірменії відбулося кілька поєдинків, а наші Сергій Шевчук, Андрій Яковлєв та Дмитро Клімаков виходили на поле. Попри це, українці результативними діями не відзначалися.

Періодично чемпіонат Вірменії нагадує циркову виставу. Просто погляньте на цей епізод у вчорашньому матчі Лорі-Пюнік (2:2). Заключні хвилини матчу, падіння гравця Пюніка. Найбільш очевидний пенальті у світі? Вірменський суддя вважає інакше.

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Максим Трусевич (Пюнік) – 20матчів, 1 гол, 5ж.к.,1694 хвилини

Сергій Шевчук (Пюнік) – 14 матчів, 1 гол, 1 ж.к., 1092 хвилини

Дмитро Клімаков(Арцах) – 7 матчів, 1 гол, 2 ж.к., 395 хвилин

Данило Рябенко (Лорі) – 3 матчі, 6 пропущених голів, 232 хвилини

Андрій Яковлєв (Арарат) – 9 матчів, 1 ж.к., 625 хвилин

Михайло Калугін (Арарат) – 7 матчів, 2ж.к., 2ч.к.,483 хвилини

Грузія

У вівторок кутаїське Торпедо у битві за лідерство в лізі програло Сабуртало (2:3). Весь поєдинок на полі провів Олександр Азацький. При рахунку 1:2 екс-захисник Чорноморця зрізав м’яч у власні ворота після рядового прострілу з флангу.

Автогол Олександра на 01:19:50

В понеділок Азацький відіграв весь матч і допоміг Торпедо перемогти Руставі (4:2). Тоді ж Дмитро Іванісеня провів 90 хвилин у двобої із Сабуртало (0:2).

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Дмитро Іванісеня (Динамо Тб) – 10 матчів, 1 гол, 3 ж.к., 604 хвилини

Олександр Азацький (Торпедо Кт) – 13 матчів, 2 голи, 1170 хвилин

Амбросій Чачуа (Торпедо Кт) – 7 матчів,215 хвилин

Гіулі Манджгаладзе (Динамо Батумі) – 10 матчів, 1 гол, 4 ж.к., 1 ч.к.,900 хвилин

Денис Шеліхов (Сабуртало)

Латвія

Даугавпілс Данила Кучера програв Ризі (0:3), а наш голкіпер зіграв традиційно неоднозначно. Часто губив ворота, але разом з тим робив неймовірні сейви.

Олексій Геловані відіграв весь матч проти Валмієри (2:2) і заробив пенальті.

Падіння Олексія на 04:20

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Максим Марусич (РФШ) – 6 матчів, 1 гол, 1 ж.к.,235 хвилин

Богдан Коваленко (Даугавпілс) – 7 матчів, 2 ж.к., 326 хвилин

Данило Кучер (Даугавпілс) – 11 матчів, 12 пропущених голів, 1 ж.к., 990хвилин

Олексій Геловані (Валмієра) – 10 матчів, 3ж.к.,829хвилин

Литва

Андрій Карвацький та Юрій Бушман зійшлися в очному протистоянні – Паневежис розійшовся миром з Кауно Жальгірісом (1:1). Українці провели на полі весь матч і записали до активу гольові передачі. Карвацький вишукано виконав штрафний удар, а Бушман класно подав кутовий.

Пас Андрія на 31:00, пас Юрія на 01:20:00

Єгор Кондратюк відіграв заключні 20 хвилин за Стумбрас у протистоянні з лідером ліги, Судувою (0:2).

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Денис Підручний (Стумбрас) – 2 матчі, 2 хвилини

Єгор Кондратюк (Стумбрас) – 2 матчі, 23 хвилини

Юрій Бушман (Кауно Жальгіріс) – 11 матчів, 1 гол, 2 ж.к., 990 хвилин

Андрій Карвацький (Паневежис) – 9 матчів, 2 ж.к., 724 хвилини

Естонія

Команди українців провели свої матчі у п’ятницю. Євген Буднік і Юрій Ткачук вийшли у старті на двобій з Тулевиком (3:0), проте нападник відіграв тільки перший тайм, коли, зрештою, усі голи було забито. На 18-й хвилині Ткачук навісив з флангу, а гравець суперника переправив м’яч у власні ворота – 1:0.

Пас Юрія на 00:15

Минуло 10 хвилин і цей же гравець знову відзначився автоголом! Цього разу подачу з правого флангу готовий був замикати Буднік. Здалося навіть, що саме українець переправив м’яч у сітку.

Нимме Калью Романа Кожуховського лише на 90+3-й хвилині вирвав перемогу в Курессааре (3:2). Андрій Маркович провів на полі весь матч і став співавтором другого голу – його класний навіс з правого флангу завершився взяттям воріт суперника.

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Роман Кожуховський (Нимме Калью) – 4 матчі, 3 перемоги, 1 нічия

Андрій Маркович (НиммеКалью) – 11 матчів, 3 ж.к., 990хвилин

Юрій Ткачук (Левадія) – 8 матчів,3ж.к., 1 ч.к., 720 хвилин

Ігор Жураховський (Левадія) – 7 матчів, 2 голи, 578 хвилин

Євген Буднік (Левадія) – 11 матчів, 10голів, 3ж.к., 884 хвилини

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