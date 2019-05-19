Компліменти від Куртуа і цінник на трансфер – Маліновський має варіанти з Англії та Італії, а бельгійці не радять Росію

Руслан Маліновський оформив титул чемпіона Бельгії-2019, зробивши розкішний подарунок дружині до дня народження. Генк може продати українця вже цього літа.

Послідовники Кевін Де Брюйне і Тібо Куртуа. Востаннє, коли Генк ставав чемпіоном Бельгії, за команду грали зірки збірної, які згодом опинилися в Манчестер Сіті та Реалі. Видання Voetbalbelgie пригадує їхній злет європейської кар'єри з натяком, що у цій команді теж будуть подвійні переможці. Той же Маліновський, найрезультативніший наш легіонер в Європі з великим відривом, забив 16 голів і віддав 16 асистів за 51 матч сезону в усіх турнірах – цифри, які вражають бельгійську пресу. Загалом його результат у Генку: 135 матчів, 30 голів, 32 асисти. Непогано як для центрального півзахисника!

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Приходив у команду, яка йшла на 8-му місці, піде чемпіоном? Руслан чудово почувається в Генку, з яким вийшов у Лігу чемпіонів. Однак у нього є певні інші варіанти, пишуть бельгійські ЗМІ з посиланням на агента Сергія Серебреннікова. У Росії впевнені, що це московський Спартак, але для самого гравця це найбільш абсурдний варіант з можливих – кризова команда з не дуже високими шансами на потрапляння в ЛЧ у країні, яка залишається агресором щодо земляків Маліновського. Цікаво, що бельгійські вболівальники також не радять Руслану цей трансфер.

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У тому, що перехід у Спартак не стане для нього кроком уперед, впевнені відразу 62% опитаних на сайті Voetbalnieuws. Водночас у те, що Руслан покине Генк цього літа, на іншому порталі Voetbal24 вірять аж 77%. Навіть в суто ігровому плані, забуваючи про ризик вилетіти зі збірної України, зрозуміти подібний трансфер просто неможливо. Voetbalbelgie зазначає про ринкову вартість 26-річного українця на рівні 10 мільйонів євро. Маліновський став 2-м найкращим гравцем бельгійського сезону, але наставник Назарини та Мбокані в Антверпені вважає, що він більше заслуговував на звання гравця року. Ласло Бьолені – персона доволі авторитетна, приводив Спортінг і Стандард до чемпіонств Португалії та Бельгії.

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Воротар збірної Бельгії Тібо Куртуа вважає його ліву ногу божественною, називаючи разом з оборонцями Мехле і Лукумі, а також іншими півзахисниками Троссаром та Берге найбільш перспективними у плані трансферів. Останнього кіпер Реала особливо виділяє, хоча українець також "зміг зачарувати". Екс-воротар Генка вважає, що саме норвезький партнер Маліновського по центру поля може дорости навіть до Реала. Берге всього 21, і йому пророкують велику кар'єру – Сандер, який чудово проявляє себе і в руйнуванні, і в конструюванні атак, висловив готовність покинути бельгійський клуб уже цього літа. Норвежця вже навіть порівнюють з Френкі Де Йонгом, який перейшов у Барселону.

Відзначимо, що провідні бельгійські ЗМІ, які дають свої інсайди, нічого не говорять про перемовини зі Спартаком. Зате називають інші варіанти. Nieuwsblad стверджує, що Маліновський готовий до від'їзду, Генк ризикує втратити 4-5 ключових гравців, а у важкій боротьбі за українця зійдуться клуби з Англії та Італії. Погодьтесь, звучить значно солідніше, ніж четверта команда Росії. Руслан провів у Бельгії вже 3,5 сезону. Серед легіонерів Генка лише Саматта – більший старожил.

"Маліновський провів гарний період у клубі, але у його віці він почувається готовим зробити новий крок вище. І вже є зацікавлені клуби, тому ми сподіваємося завершити угоду через декілька тижнів", – цитує бельгійське видання агента Серебреннікова. Варто відзначити, що українця не відпустять за менш ніж 10 млн євро.

У Бельгії особливо виділяють розкішне фінансове становище Генка, тому найбагатший клуб країни, який "сидить на купі грошей" (бюджет у 47 мільйонів євро, ще 20-30 дасть гра в ЛЧ) не має потреби будь-що продавати своїх лідерів за копійки. Отже, англійські та італійські клуби (сподіваємось, що Росія – це просто жарт) чекає важка битва за півзахисника збірної України.

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