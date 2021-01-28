Наполи отдал защитника в Фиорентину – это может открыть путь в Италию для игрока Барселоны
Наполи продолжает осуществлять активную трансферную политику во время зимнего межсезонья.
Кевин Малькуи стал игроком Фиорентины, сообщает официальный Twitter клуба. 29-летний защитник перебрался из Наполи на правах аренды до лета этого года.
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В текущем сезоне Малькуи имел мало игрового времени – всего 31 минута в двух матчах за неаполитанцев. До переезда в Италию Кевин играл за ряд французских клубов, среди которых Монако, Сент-Этьен и Лилль.
Интересно, что этот переход может поспособствовать трансферу Фирпо Хуниора в Наполи. СМИ сообщали, что дорога для игрока Барселоны будет открыта, когда "голубые" избавяться от Кевина Малькуи.
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