Кевин Малькуи стал игроком Фиорентины, сообщает официальный Twitter клуба. 29-летний защитник перебрался из Наполи на правах аренды до лета этого года.

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В текущем сезоне Малькуи имел мало игрового времени – всего 31 минута в двух матчах за неаполитанцев. До переезда в Италию Кевин играл за ряд французских клубов, среди которых Монако, Сент-Этьен и Лилль.

Интересно, что этот переход может поспособствовать трансферу Фирпо Хуниора в Наполи. СМИ сообщали, что дорога для игрока Барселоны будет открыта, когда "голубые" избавяться от Кевина Малькуи.

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