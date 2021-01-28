Кевін Малькуі став гравцем Фіорентини, повідомляє офіційний Twitter клубу. 29-річний оборонець перебрався з Наполі на правах оренди до літа цього року.

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У поточному сезоні Малькуі мав обмаль ігрового часу – лише 31 хвилина у двох матчах за неаполітанців. До переїзду в Італію Кевін грав за низку французьких клубів, серед яких Монако, Сент-Етьєн та Лілль.

Цікаво, що цей перехід може посприяти трансферу Фірпо Хуніора в Наполі. ЗМІ повідомляли, що дорога для гравця Барселони буде відкрита, коли "блакитні" позбудуться Кевіна Малькуі.

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