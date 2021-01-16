Оборонець потрапив на радари Наполі, повідомляє Goal з посиланням на Sky Sport Italia. Команда Гаттузо розглядає варіант переходу на правах оренди вже цієї зими.

Барселона планує позбутись Фірпо і вже знайшла йому талановиту заміну

Рональд Куман не стоятиме на заваді, адже вніс Фірпо до "списку списаних", а сама Барселона планувала з ним попрощатись. Щоправда, Наполі для транферу треба спершу розвантажити зарплатну відомість, а тому клуб планує позбутись Кевіна Малькуі.

Фірпо Хуніор перебрався у Барселону з Бетіса понад рік тому, але так і не зумів стати основним гравцем. У 24-річного оборонця в цьому сезоні лише 351 хвилина ігрового часу у всіх турнірах та один гольовий пас.

Вибори президента Барселони: соціологи назвали переможця, вирок для Мессі та Неймара