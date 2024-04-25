Спинаццола всё ещё сохраняет шансы остаться в Роме, несмотря на истекающий грядущим летом контракт. Как информирует TuttoSport, чемпион Европы доволен изменениями в команде после назначения Даниэле Де Росси и хотел бы продолжить выступать в составе "джаллоросси".

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Сообщается, что Леонардо может подписать с римским клубом новый двухлетний контракт. Однако для этого ему придётся согласиться на существенное снижение зарплаты. 31-летний игрок защищает цвета Ромы с 2019 года, но традиционно пропускает очень много матчей из-за травм - он считается "хрустальным" игроком.

Ранее считалось, что летом чемпион Европы 2020 года в составе сборной Италии совершенно точно покинет столицу Италии.

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