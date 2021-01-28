Чемпион Европы и мира в составе сборной Испании Фернандо Льоренте сменил клубную прописку в пределах Италии.

Удинезе усилился опытным центрфорвардом, сообщает официальный сайт клуба. Контракт с Льоренте подписан на 1,5 года.

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В текущем сезоне 35-летний испанец имел мало игрового времени – всего 56 минут в 5 матчах. До трансфера в Наполи в 2019-м Фернандо еще успел поиграть за Басконию, Атлетик, Ювентус, Севилью, Суонси и Тоттенхэм.

К слову, Наполи расположился на 6 месте в турнирной таблице Серии А, Удинезе идет четырнадцатым.

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