Наполи в родных стенах удержал победу над Ювентусом

Центральный матч 21-го тура итальянской Серии А завершился неожиданным поражением Ювентуса в Неаполе.

Матч, примечательный возвращением Гонсало Игуаина и Маурицио Сарри на Сан Паоло, начался с проклятий фанатов в адрес "предателей" и атак Наполи – первый выстрел по воротам хозяева нанесли уже на 3-й минуте (Фабиан Руис выстрелил с дистанции мимо правого угла). Неаполитанцы не отдавали инициативу до самого перерыва, однако в целом первый тайм прошёл в умеренном темпе с небольшим количеством остроты. До перерыва команды провели всего шесть ударов по воротам (четыре у "Партенопеи", два – у "Старой синьоры").

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Лучшие возможности для взятия ворот Щенсного упустили Руй и Милик. Первый несколько раз замыкал подачи неточными ударами головой из классных позиций, а второй на 19-й минуте выстрелил метров с 22-х – над ближней девяткой. Из состава туринцев по воротам бил только Роналду, но ни один из двух его ударов не попал в створ. Также в штрафной неаполитанцев падали Алекс Сандро и Дибала, но в обоих случаях эпизоды на пенальти не тянули. В конце концов, в обоюдной борьбе первый тайм завершился без голов.

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Начало второго тайма подарило в разы больше интересных событий. Так, на 48-й минуте Марио Руй прошёл метров 30, обыграв Пьянича и Матюйди, после чего пробил мимо левого угла. За этим моментом Пьянич попросил замену (потянул мышцу) – на поле появился Рабйо. На 53-й же туринцы провели атаку, завершив её голом: Игуаин ворвался на левый край штрафной и выкатил поперечный пас на Дибалу, а тот в касание выстрелил в штангу – Роналду добил мяч в пустые ворота, но лайнсмен уже держал флажок. Гонсало оказался в офсайде.

Было заметно, что обе команды нацелились на победу. Темп поднялся, и уже на 62-й минуте Ювентус мог открывать счёт: Дибала и Роналду разогнали контратаку с пасом на правый край штрафной, откуда бил Игуаин – Мерет спас Наполи! Ответ хозяев шокировал туринцев: Инсинье на 63-й решился на дальний удар, Щенсны парировал его в сторону, однако на мяче оказался Зелински – Пъётр тут же переправил сферу в сетку. 1:0! Впрочем, уже на 68-й минуте после подачи со стандарта и скидки Роналду мог забивать Игуаин. Мерет опередил аргентинца буквально на мгновение.

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На 70-й минуте футболисты Наполи апеллировали к арбитру на предмет игры рукой в ​​штрафной Ювентуса – мяч попал в Куадрадо после отскока от Зелински, но судья отказался назначать пенальти. Маурицио Сарри, однако, отреагировал на агрессию "Партенопеи", сняв с игры Дибалу и Матюйди и бросив в бой Дугласа Косту с Бернардески. Дженнаро Гаттузо, в свою очередь, выпустил на поле Лосано, но удвоить преимущество хозяев на 70-х минутах мог не Ирвинг, а Инсинье – Лоренцо на 76-й минуте выстрелил в падении через себя. Выше ворот!

Начало концовки встречи не предвещало ничего опасного. Команды работали в умеренном темпе, но если у Наполи проходили хоть какие-то атаки с ударами (Руис стрелял с дистанции мимо), то у Юве ничего не получалось. В конце концов, хозяева наказали соперника за пассивность на 86-й минуте: Кальехон принял неточный удар-прострел от Милика на правом краю штрафной и вырезал подачу на левый – оттуда удар с разворота нанёс Инсинье. Точно в ближнюю девятку!

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Впрочем, уже на 90-й Роналду отыграл один гол: Бентанкур отдал лонгбол в зону между защитниками, а Криштиану, воспользовавшись их невнимательностью, принял мяч и переиграл Мерета – 2:1. Туринцы прогнозируемо пошли на финальный штурм, едва не отыгравшись на 90+4-й минуте в результате удара Игуаина из центра штрафной в падении через себя. Мерет поймал сферу, а арбитр дал финальный свисток. Наполи торжествует!

Таким образом, Ювентус не смог оторваться от Интера на расстояние двух побед, оставшись на первой позиции по 51 очком в активе. Наполи, набрав 27 зачётных баллов, поднялся на десятую строчку.

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