Райола дал четкий сигнал фанатам Ювентуса относительно возможного возвращения Погба

Райола и Погба во времена выступлений за Ювентус / AFP

Известный агент Мино Райола поделился мыслями о перспективах своего клиента Поля Погба.

"Фанаты Юве должны мечтать о возвращении Поля, потому что, если вы не мечтаете – вы мертвы.

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Я работаю не в мечтах, а в реальном мире, поэтому должен сделать правильный выбор для своих клиентов. Пока не слишком правильный момент, чтобы обсуждать будущее Погба", – приводит слова Райолы Daily Mail.

Напомним, чемпиона мира защищал цвета Ювентуса с 2012 по 2016 год. В текущем сезоне француз страдает от серьезной травмы, поэтому Манчестер Юнайтед приходится обходиться без него.

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