Наполи – Ювентус: онлайн-трансляция матча Серии А

Наполи – Ювентус: стартовые составы на матч Серии А

Наполи в рамках 21-го тура чемпионата Италии принимает Ювентус. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Центральный матч 21-го тура Серии А Наполи – Ювентус начался в 21:45 по киевскому времени. Телетрансляция поединка проходит на канале "Футбол 2", текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".

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Стартовые составы

Наполи: Мерет – Хюсай, Манолас, Ди Лоренцо, Руй – Руис, Демме, Зелински – Кальехон, Милик, Инсинье

Запасные: Даниэле, Карнезис, Луперто, Максимович, Леандриньо, Эльмас, Лоботка, Льоренте, Лосано

Ювентус: Щенсны – Куадрадо, де Лигт, Бонуччи, Алекс Сандро – Бентанкур, Пьянич, Матюйди – Дибала – Игуаин, Роналду

Запасные: Буффон, Пинсольо, Ругани, Коккола, Рэмзи, Рабйо, Дуглас Коста, Бернардески

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