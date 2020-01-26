"Сарри – горбатый ублюдок", – фанаты Наполи приготовили оскорбительный баннер для тренера Ювентуса

Фанаты Наполи готовятся устроить "теплый" прием экс-наставнику "адзурри" Маурицио Сарри, который со своим Ювентусом сегодня посетит Сан Паоло.

"Сарри – горбатый ублюдок. Ты много наговорил о Ювентусе, а затем снял штаны", – написали фанаты Наполи на баннере, который сегодня вывесят на трибунах Сан Паоло.

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Напомним, Сарри возглавлял Наполи с 2015 по 2018 год. После прекращения сотрудничества с клубом он возглавил Челси, а летом 2019 начал работать с Ювентусом. Туринский клуб – главный враг для неаполитанцев.

Сегодняшний матч 21 тура Серии А начнется в 21:45. Сейчас Ювентус возглавляет турнирную таблицу, а Наполи занимает 13 место.

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