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Де Лаурентис разочаровался в Гаттузо – президент Наполи хочет вернуть Анчелотти

20:08 67 Читати українською
Де Лаурентис разочаровался в Гаттузо – президент Наполи хочет вернуть Анчелотти
Дженнаро Гаттузо и Карло Анчелотти / Фото Rossoneri Siamo Noi

Президент Наполи Аурелио Де Лаурентис остался разъяренным после поединка 20-го тура Серии А против Фиорентины (0:2).

 
Федерико Кьеза 26’
Душан Влахович 74’
26’ Федерико Кьеза
74’ Душан Влахович

Фиорентина на выезде одолела Наполи и пошатнула кресло Дженнаро Гаттузо. Президент Наполи Аурелио Де Лаурентис хочет уволить итальянского специалиста, сообщает Gazzetta dello Sport.

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По информации издания, функционер хотел бы вернуть на пост главного тренера Карло Анчелотти, с которым клуб попрощался в начале декабря. Напомним, Анчелотти уже успел трудоустроиться в английском Эвертоне.

Под руководством Гаттузо неаполитанцы проиграли 4 последних матча чемпионата Италии с 5-ти. После 20-ти туров Серии А Наполи находится на 11-м месте, имея в активе 24 очка.

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Теги
Италия Наполи Наполи Карло Анчелотти Карло Анчелотти Аурелио Де Лаурентис Дженнаро Гаттузо Дженнаро Гаттузо Наполи - Фиорентина
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