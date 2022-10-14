"У меня были предчувствия, что мы выиграем матч и добьемся наконец первой победы дома. Но пропустили быстрый гол, а Верес в таких ситуациях умеет защищаться, играть компактно. Мы создали множество голевых моментов, еще в первом тайме могли не только сравнять счет, но и выйти вперед. Не хватает нам мастерства, это видно, объясняем, говорим с ребятами, но в плане исполнительского мастерства проблемы остаются.

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Второй тайм уже был ровный – были моменты и у нас, и у наших ворот. Это футбол. Считаю, что по итогу второго тайма – закономерный результат. А первый тайм не должны были проигрывать. Давно не видел, чтобы мы не забивали столько моментов, как с игры, так и со стандартов. Даже в товарищеских матчах такое количество моментов редко бывает. У Вишневского были две-три возможности еще до перерыва. Надо было реализовать, и все было бы нормально. А так в конце Верес мог нам забить второй мяч.

Коломоец такой парень, что для физических кондиций ему не нужно много времени. То, что у него не было игровой практики, почти год не играл – вот это тяжело. Но он сегодня вышел на поле и усилил игру. Хотя и Вишневский сыграл неплохо, цеплялся за мяч, сохранял его. Только реализация подводила. Надеемся, что в дальнейшем будем реализовывать больше моментов и добудем первую победу на домашней арене", – цитирует Шарана официальный сайт Миная.

Напомним, после 7-ми туров закарпатцы идут в турнирной таблице УПЛ одиннадцатыми, имея в своем активе 6 очков.

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