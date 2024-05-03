Форвард Динамо Жерсон Родригес, который на правах аренды играл за Слован, больше не будет выступать за братиславцев, сообщает официальный сайт словаков.

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Руководству удалось договориться с легионером о досрочном расторжении контракта и прекращении сотрудничества.

"Это безусловно качественный футболист. Однако таланта или качества недостаточно, если отсутствуют другие качества, которые являются ключевыми в профессиональном футболе – дисциплина, профессионализм, стиль жизни. Ни один игрок не является чем-то большим, чем команда и клуб", – говорится в официальном заявлении Слована.

Напомним, недавно Жерсон попал в очередной скандал, вовремя не вернувшись в словацкую команду из расположения сборной Люксембурга. Сначала его хотели исключить из состава команды, однако впоследствии решили дать еще один шанс. В конце концов, все завершилось прощанием.

К слову, за братиславцев Жерсон выступал с февраля 2024 года и успел забить 5 голов и отдать 1 ассист в 8 матчах. Он досрочно стал чемпионом Словакии. Его контракт с Динамо действует до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает игрока в 1,7 млн евро.

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