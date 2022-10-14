Минай и Верес на старте сезона демонстрировали относительно неплохой футбол, однако последние результаты команд были неудовлетворительными. Закарпатцы не знали побед в последних трех турах (и даже не забивали голов), а ровенчане не выиграли в крайних двух – чем очень разозлили Юрия Вирта. Соответственно, в личной встрече эти коллективы на ничью не согласились бы.

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"Народный клуб" лучше начал поединок, открыв счет уже на 5-й минуте. Кучеров выполнил заброс из глубины за спины защитникам, а те проспали рывок Дахновского – Виталий выскочил один на один с Бандурой и легко переиграл его. 0:1!

Такой старт не выбил Минай из колеи. Закарпатцы быстро пришли в себя, захватив инициативу во встрече и начав создавать хорошие моменты. В частности, на 15-й минуте Вишневский влетел в штрафную, качнул нескольких защитников и пробил метров с 11-ти – выстрел в последний момент заблокировали.

Еще через минуту Твердохлеб бахнул с дистанции над перекладиной, а на 26-й Трубочкин и Горин пролетели мимо подачи с углового – мяч полетел в район дальней штанги, а один из защитников от греха подальше выбил его.

Лучшую возможность сравнять счет в первом тайме хозяева упустили на 33-й минуте, когда Вишневский получил передачу из глубины и неожиданно оказался прямо перед Когутом. Олег не смог переиграть Когута, выстрелив в него, а при добивании Курко выбил мяч с линии пустых ворот! Верес же за все это время ничего интересного не создал.

Отдыхать команды отправились при минимальном преимуществе ровенчан. Во втором же тайме Верес снова выдал хороший старт – подопечные Юрия Вирта провели несколько неплохих контратак и едва не забили на 55-й минуте. Героем мог стать Станислав Шарай, который сыграл на добивании после удара Гайдучика. К сожалению для Юрия Вирта, хавбек запустил сферу в небо.

Как и в первом тайме, Минай довольно быстро вернул инициативу, а на 64-й минуте подопечные Владимира Шарана еще и наказали Верес за расточительность. Причем наказали красиво: Хахлев протащил атаку до линии полукруга и выдал пас на правый край штрафной, Твердохлеб выполнил прострел, а Воробчак пяткой подправил мяч на 11 метров под удар Вишневскому – Олег принял пас и вторым касанием пробил в левый нижний угол. 1:1!

Обидно, но в следующие 20 минут матч можно было не смотреть. Оба тренера начали проводить кучу замен, а команды начали проводить кучу единоборств и фолить. Мелких пауз возникало много, а вот хороших атак не было вообще. Только на 85-й минуте телезрителей порадовали опасным моментом – это Рогозинский пробил головой после подачи с правого фланга. Мяч пролетел в сантиметрах от дальней штанги!

Верес на 88-й огрызнулся выстрелом Владислава Шарая над воротами, однако в целом в эндшпиле встречи доминировал Минай. К сожалению, это доминирование в острые эпизоды не вылилось, а на последних секундах гости еще и напугали "лис" классной атакой – Пасич завершил ее выстрелом метров с 18-ти. Бандура парировал.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал результативную ничью. Безвыигрышная серия ровенчан и закарпатцев продолжилась. Верес набрал 11 очков и поднялся на четвертую позицию в турнирной таблице, а Минай с 6 зачетными баллами держится одиннадцатым.

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