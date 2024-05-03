"Хватит уже распространять эти слухи. Если у меня еще один год по контракту и никто ничего не говорит, я считаю, что останусь здесь. Это изменится только если мы закончим сезон и кто-то скажет мне: "Чао".

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Потому что на данный момент мы не знаем. Я считаю, что у меня есть еще один год по контракту и что я останусь здесь. Но хватит о глупых слухах.

До слова, наступний матч в рамках АПЛ Челсі проведе травня проти Вест Хема. Прогноз на матч від ліцензійного букмекера GGBET: успіх команди Почеттіно оцінюють коефіцієнтом 1,65, а "молотів" – 4,72. Нічия – 4,68. Матч очікується результативним. На стандартний тотал більше (2,5) букмекер GGBET пропонує поставити за 1,37, а на відповідний тотал менше – за 3,16.

Вы должны спросить у клуба, хотят ли они, чтобы я продолжал работать или нет, а не писать глупые вещи", – цитирует наставника "синих" ESPN.

Напомним, Челси сейчас находится на восьмом месте с 51 баллом после 34 туров АПЛ. От зоны еврокубков лондонцы отстают на три пункта.

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