СК Днепр-1 против Шахтера – УПЛ утвердила даты и время начала матчей 29-го тура
Украинская Премьер-лига приняла важные решения по проведению очередного тура.
Матчи 29-го тура чемпионата Украины состоятся в один день, сообщает официальный сайт УПЛ.
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Все восемь поединков пройдут в воскресенье, 19 мая, и начнутся одновременно – в 15:30.
Изюминкой тура станет противостояние СК Днепр-1 и Шахтера. Также интересно будет посмотреть на тренерскую дуэль Александра Шовковского и Юрия Вернидуба.
19 мая (воскресенье)
СК Днепр-1 – Шахтер – 15:30
Динамо – Кривбасс – 15:30
Верес – Александрия – 15:30
ЛНЗ – Заря – 15:30
Рух – Черноморец – 15:30
Металлист 1925 – Полесье – 15:30
Минай – Колос – 15:30
Ворскла – Оболонь – 15:30
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