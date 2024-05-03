Украинская Премьер-лига приняла важные решения по проведению очередного тура.

Матчи 29-го тура чемпионата Украины состоятся в один день, сообщает официальный сайт УПЛ.

Кто рассудит матчи Динамо и Шахтера: назначение арбитров на 27-й тур УПЛ

Все восемь поединков пройдут в воскресенье, 19 мая, и начнутся одновременно – в 15:30.

Изюминкой тура станет противостояние СК Днепр-1 и Шахтера. Также интересно будет посмотреть на тренерскую дуэль Александра Шовковского и Юрия Вернидуба.

19 мая (воскресенье)

СК Днепр-1 – Шахтер – 15:30

Динамо – Кривбасс – 15:30

Верес – Александрия – 15:30

ЛНЗ – Заря – 15:30

Рух – Черноморец – 15:30

Металлист 1925 – Полесье – 15:30

Минай – Колос – 15:30

Ворскла – Оболонь – 15:30

"У Кривбасі правильна конкуренція": воротар зі Славутича – про 16 років у Динамо, нові Карпати і зразкового Облака