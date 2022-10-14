"Это была хорошая боевая игра. Обе команды заслуживали получить хотя бы по одному очку. Мы хорошо начали, забили быстрый гол. После этого Минай больше контролировал игру. Соперник был лучше нас в некоторых эпизодах игры. Мы допускали большое количество брака, поэтому вынуждены были много играть без мяча.

Удаление за симуляцию в видеообзоре матча Минай – Верес – 1:1

Второй тайм лучше начала наша команда. Но мы снова пропустили курьезный гол – как это было в матче с Металлистом. Такая же ошибка.

Мне понравились действия команды в заключительной части игры. Мы прибавили. Остро атаковали. Прекрасный момент имел Станислав Шарай еще при счете 1:0 в нашу пользу. Забей он с шести метров – Минаю было бы тяжело отыграться. Такие моменты нужно реализовывать. В общем, ничья – закономерна. Готовимся к следующей игре", – цитирует Вирта официальный сайт Вереса.

Напомним, безвыигрышная серия ровенчан увеличилась до 3 матчей – после 7-ми туров команда в турнирной таблице УПЛ идет четвертой, имея в своем активе 11 очков.

Верес расписал ничью с Минаем и поднялся на четвёртую позицию в УПЛ